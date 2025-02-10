حديقة الحيوانات بالعين تحتفي بـ «يوم البيئة الوطني»

أبوظبي (الاتحاد)

تماشياً مع «عام المجتمع 2025» الذي يعزز الترابط المجتمعي ويرسّخ قيم التعاون، وبالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة الوطني الـ 28، والذي يصادف 4 فبراير من كل عام، وزّعت حديقة الحيوانات بالعين شتلات على زوارها، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الاستدامة، وزيادة الوعي البيئي بين أفراد المجتمع.



وأكدت إدارة حديقة الحيوانات بالعين التزامها المستمر بتنظيم مثل هذه المبادرات البيئية التي تتماشى مع رؤية الدولة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتسهم في غرس القيم البيئية، وتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه الطبيعة.



وأوضحت أن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود الحديقة لدعم المبادرات البيئية، وتشجيع الزوار على المساهمة في حماية البيئة من خلال زراعة الأشجار والنباتات، ما يسهم في تحسين جودة الهواء، وزيادة المساحات الخضراء.