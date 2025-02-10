الثلاثاء 11 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حديقة الحيوانات بالعين تحتفي بـ «يوم البيئة الوطني»

حديقة الحيوانات بالعين تحتفي بـ «يوم البيئة الوطني»
10 فبراير 2025 15:36

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ورش تعليمية وترفيهية في مهرجان الزهور
شباب الأهلي يدعم العين قبل «مونديال الأندية»

تماشياً مع «عام المجتمع 2025» الذي يعزز الترابط المجتمعي ويرسّخ قيم التعاون، وبالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة الوطني الـ 28، والذي يصادف 4 فبراير من كل عام، وزّعت حديقة الحيوانات بالعين شتلات على زوارها، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الاستدامة، وزيادة الوعي البيئي بين أفراد المجتمع.

وأكدت إدارة حديقة الحيوانات بالعين التزامها المستمر بتنظيم مثل هذه المبادرات البيئية التي تتماشى مع رؤية الدولة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتسهم في غرس القيم البيئية، وتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه الطبيعة.

وأوضحت أن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود الحديقة لدعم المبادرات البيئية، وتشجيع الزوار على المساهمة في حماية البيئة من خلال زراعة الأشجار والنباتات، ما يسهم في تحسين جودة الهواء، وزيادة المساحات الخضراء.

العين
حديقة الحيوانات
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
«ند الشبا الرياضية» تواصل التسجيل في 11 لعبة
الرياضة
«ند الشبا الرياضية» تواصل التسجيل في 11 لعبة
اليوم 13:00
رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
اليوم 13:00
محسن مصبح يُشارك في اجتماع «قدامى اللاعبين» بالكويت
الرياضة
محسن مصبح يُشارك في اجتماع «قدامى اللاعبين» بالكويت
اليوم 12:45
7 ميداليات لمنتخب «قوى أصحاب الهمم» في افتتاح «دولية فزاع»
الرياضة
7 ميداليات لمنتخب «قوى أصحاب الهمم» في افتتاح «دولية فزاع»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©