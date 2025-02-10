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حاكم الشارقة يتفقد عدداً من المشروعات بمدينة كلباء

حاكم الشارقة يتفقد عدداً من المشروعات بمدينة كلباء
10 فبراير 2025 16:02

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم «الاثنين» عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة كلباء، لتضاف إلى سلسلة المشروعات السياحية والبيئية والترفيهية التي تتميز بها المدينة. شملت جولة صاحب السمو حاكم الشارقة مشروع محمية النمر العربي، التي ستضم مناطق طبيعية واسعة قادرة على استيعاب ما يصل إلى عشرات النمور العربية، مع نقاط مشاهدة استراتيجية تتيح للزوار رؤية النمر العربي في بيئته الطبيعية. ويقع المشروع على سلسلة من جبال الحفية في مدينة كلباء، بمساحة إجمالية تصل إلى 40 هكتاراً وتوفر إطلالات رائعة على الجبال ومدينة كلباء وخليج عمان. وسيتمكن الزوار من المشي حول المحيط الخارجي للمحمية، للاستمتاع بأفضل الإطلالات على النمر العربي، بالإضافة إلى مسارات مظلّلة تؤدي إلى منطقة بها مياه طبيعية، حيث يمكن رؤية الطيور والحياة البرية الأخرى. وتضم المحمية منصة مشاهدة ترحيبية ومطعماً يطلان مباشرة على مناطق تغذية النمر العربي وبرك المياه، ما يتيح للزوار فرصة مشاهدة هذه الحيوانات المهيبة عن قرب في موطنها الطبيعي. وسيتصل المشروع بمركز الحفية لصون البيئة الجبلية والطهر العربي، ليتكامل معه وسيتضمن مجموعة من المشاريع الخدمية تشمل مباني للعناية بالحيوانات ومباني أخرى مخصصة للزوار، عبارة عن مبانٍ تعليمية وسياحية وترفيهية. كما شملت جولة صاحب السمو حاكم الشارقة تفقد مشروع استراحة الحيار، الذي سيخدم مستخدمي طريق الشارقة - كلباء بمختلف فئاتهم، وستتكون الاستراحة من محلات تجارية متنوعة عددها 130 محلاً مع وجود مساحة خارجية لعرض المنتجات التجارية وممشى مظلّل ومواقف قريبة. وستضم الاستراحة مجموعة من الخدمات والمرافق منها منطقة لعب للأطفال ومسرح خارجي ومزرعة للحيوانات ومشاتل ومنطقة ركوب للخيل ومساحة مفتوحة ومظلة متعددة الاستعمال مع وجود أكثر من 400 موقف. وتفقد سموه مشروع بحيرة الحيار الذي سيتكون من أربع بحيرات رئيسة، واستراحات مجهزة بمرافق متكاملة تشمل منطقة للشواء لتوفير تجربة ترفيهية للعائلات والزوار، ومنطقة ألعاب للأطفال لضمان بيئة آمنة وممتعة للصغار، ومرافق عامة تشمل دورات مياه وخدمات أخرى لضمان راحة المستخدمين، بالإضافة إلى 30 موقفاً للمقطورات المفردة، مع 60 موقفاً للمقطورات مع الاستراحة.

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