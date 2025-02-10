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علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يلتقي أعضاء مجلس إدارة شركة «XRG»

خالد بن محمد بن زايد يلتقي أعضاء مجلس إدارة شركة «XRG»
10 فبراير 2025 18:44

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعضاء مجلس إدارة شركة «XRG» الاستثمارية العالمية في مجالات الغاز والكيماويات والطاقات منخفضة الكربون.

واطّلع سموّه، خلال اللقاء، على الخطط الاستثمارية للشركة، وسبل مساهمتها في تلبية الطلب العالمي المتزايد على حلول الطاقة منخفضة الكربون.

وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية إعطاء الأولوية للمبادرات والبرامج التي تحقق النمو النوعي للشركة ومنصاتها المتخصصة في الغاز والمواد الكيماوية والطاقة منخفضة الكربون، والتي تعكس اهتمامات ومستهدفات أدنوك لشركة «XRG»، منوّهاً سموّه بأهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية العالمية التي تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

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وجاء اعتماد إطلاق شركة «XRG» خلال الاجتماع السنوي لمجلس إدارة «أدنوك» في نوفمبر الماضي، بقيمة مؤسسية تبلغ أكثر من 290 مليار درهم (80 مليار دولار)، لضمان مساهمة «XRG» في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، من خلال توسيع نطاق استثمارات «أدنوك» الدولية في الطاقات منخفضة الكربون والكيماويات.

حضر اللقاء كلٌّ من: معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، ومعالي الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وجوناثان جراي، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة «بلاك ستون»، وناصف ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «أو سي آي جلوبال»، وبرنارد لوني، رئيس مجلس إدارة شركة «بروميثيوس هايبرسكيل».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
مجلس الإدارة
شركة XRG
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