عبدالله بن زايد يلتقي مدير عام صندوق النقد الدولي على هامش القمة العالمية للحكومات

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اليوم، معالي كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، التي تعقد في دبي، وتستمر حتى 13 فبراير الجاري تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

ورحب سموه بمعالي كريستالينا جورجيفا، وبحثا، خلال اللقاء، عدداً من الموضوعات المتصلة بعلاقات التعاون بين دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي العالمي، وسبل تعزيز الجهود العالمية المبذولة لترسيخ دعائم نظام اقتصادي عالمي مستدام.

واستعرضا أهمية العمل على تبني الحلول المبتكرة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية؛ لتعزيز مسار النمو الاقتصادي العالمي، ودعم ممكنات التنمية المستدامة في المجتمعات.

حضر اللقاء، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.