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علوم الدار

حمدان بن محمد يشهد فعاليات «منتدى القيادات العربية الشابة»

حمدان بن محمد يشهد فعاليات «منتدى القيادات العربية الشابة»
10 فبراير 2025 19:49

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، فعاليات «منتدى القيادات العربية الشابة»، بحضور 200 مشارك ضمن أعمال اليوم التمهيدي لـ «القمة العالمية للحكومات 2025».
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «ضمن أعمال اليوم التمهيدي لـ (القمة العالمية للحكومات 2025)، شهدت فعاليات (منتدى القيادات العربية الشابة) بحضور 200 مشارك. والتقيت أعضاء مجلس إدارة (القيادات العربية الشابة) وجددنا ثقتنا بهم وبقدراتهم على الارتقاء بمنظومة العمل الشبابي العربي لآفاق جديدة، مع هدفنا باستقطاب 50 ألف شاب عربي للانضمام لهذه المبادرة».
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «كما شهدت جانباً من أعمال (الاجتماع العربي للقيادات الشابة) في نسخته الرابعة، والتي ينظمها مركز الشباب العربي، والتقيت عدداً من وزراء الشباب العرب وقيادات العمل الشبابي المشاركين. لدينا طاقات عربية خلاقة، وشباب مبدع قادر على تحقيق الريادة العربية وصنع مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، هذه قناعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم... فرهان سموه دوماً على الشباب».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
منتدى القيادات العربية الشابة
القمة العالمية للحكومات
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