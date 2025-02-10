أول تأشيرة بيئية للسائح المسؤول تعرضها «القمة العالمية للحكومات»

دينا جوني (دبي)

كيف للخيارات الصغيرة في الحياة أن تحمل شرارة التغيير وتترك تأثيراً مضاعفاً حول العالم؟ يستعرض معرض الحكومات الخلّاقة في القمة العالمية للحكومات، مجموعة من الابتكارات والمبادرات، التي تركت صدى لافتاً دفع بالعديد من الحكومات إلى تبنيها بفعل «أثر الفراشة»، وهو شعار جناح الابتكارات لهذا العام.

أول تأشيرة بيئية للسائح المسؤول من أبرز المبادرات المؤثرة التي استعرضها الجناح، والتي انطلقت من سؤال طرحته حكومة جزيرة بالاو: كيف يصبح السياح حماة للأماكن التي يكتشفونها؟

والتأشيرة التي تتضمن «تعهّد بالاو» هي تأشيرة بيئية يتم منحها للأشخاص الذين يزورون بالاو بهدف دعم أو الترويج للجهود البيئية، التي تشمل الحفاظ على المحيطات وحمايتها. يُعتبر تعهّد بالاو خطوة مهمة نحو حثّ السياح والمسافرين على الاهتمام بالبيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي البحري.

يُعرف هذا النوع من التأشيرات باسم «تأشيرة تعهّد بالاو» أو «تأشيرة الحفاظ على البيئة»، والتي يتم الحصول عليها من خلال التوقيع على تعهد يُظهر التزام الزائر بالمشاركة في حماية البيئة البحرية خلال إقامته في بالاو. هذا التعهد يتضمن التزام الزوار بالحفاظ على المحيطات والأنظمة البيئية البحرية عن طريق تجنب الأنشطة الضارة مثل رمي النفايات في البحر، والحفاظ على الحياة البحرية.

وتعتمد دولة بالاو وهي جزيرة صغيرة في المحيط الهادئ على السياحة كمصدر رئيسي للدخل. لكنها في الوقت نفسه تهدد نظامها البيئي وتعرّضه للخطر، حيث أدّى النشاط المتزايد للزوار إلى إلحاق الضرر بالشعاب المرجانية، وتلويث المحيطات، وممارسة الصيد الجائر لأنواع الكائنات المحمية.

ومع محدودية الموارد وقلّة عدد السكان، واجهت الدولة تحدياً واضحاً في إثارة الأثر البيئة السلبي للسياحة. وجاء الحل بشكل بسيط من خلال سؤال رئيسي واحد وهو، ماذا لو قام السياح بأنفسهم بتنظيم سلوكهم. وبذلك تمّ تطوير تعهّد بالاو وهو أول تأشيرة سفر في العالم مخصّصة للحفاظ على البيئة. وبناء عليه، يجب على كل زائر التوقيع على تعهّد يُختم في جواز السفر ويلتزم فيه باتباع سياسة السياحة المسؤولة التي تحمي البيئة وتحترم الثقافة المحلية.

استعرض الجناح مبادرة تحوّل المواطنين في المجتمعات الزراعية إلى مساهمين رئيسيين في الحلول العالمية. فعلى الرغم من وفرة بيانات الأقمار الصناعية، لا يزال هناك تحدٍ في توفير معلومات دقيقة للمزارعين، كموعد زراعة المحاصيل أو التنبؤ بتفشي الأمراض، خصوصاً في الأماكن النائية. وتجميع البيانات الميدانية عملية بطيئة ومكلّفة وغير فعّالة. وبالتعاون مع «ناسا»، أحدث مشروع خوذ رصد المحاصيل ثورة في عملية مراقبة الزراعة من خلال تزويد المواطنين من سائقي الدراجات، والطلاب وأفراد المجتمع بكاميرات مثبتة على خوذهم. ومن خلال خفض تكاليف ومدة جمع البيانات بنسبة تصل إلى 90%، نجح المشروع في إنتاج 4.4 مليون صورة، و16000 نقطة جغرافية، وتحسين دقة رسم خرائط المحاصيل بنسبة 76%.

ومن خلال الاستفادة من المعرفة المحلية وإنشاء قواعد بيانات مفتوحة المصدر تدعم الابتكار التكنولوجي المحلي، يدعم هذا الحل المبتكر 10 ملايين من صغار المزارعين، ويعزز الأمن الغذائي في المناطق المعرضة لتغير المناخ.

ومن المبادرات الابتكارية التي تم عرضها أيضاً منصة حوّلت تحويل البيروقراطية إلى وسيلة لدعم الأفراد وتحقيق التمكين الاجتماعي في هولندا، ومنصة «روك» لإدارة الحفلات التي تحولت إلى منصة تطوعية للاستجابة للكوارث والتي أصبحت نموذجاً لدمج قوى العمل المرنة، ومبادرة الثلاجة الاقتصادية، والجينات التبادلية، وغيرها.