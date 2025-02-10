شرطة دبي تُطلق «تحدي الإمارات» لفرق الإنقاذ اليوم

دبي (وام)

تنطلق اليوم في المدينة التدريبية بالروّية بدبي منافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2025 تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

يشارك في التحدي الذي تنظمه شرطة دبي بالتعاون مع المنظمة العالمية للإنقاذ (WRO) حتى 13 فبراير الجاري 14 فريقاً، منها 11 فريقاً من داخل الدولة و3 من خارجها.

وأكد اللواء راشد خليفة بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة في شرطة دبي، أن منافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2025، تهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات والجهود في مجال الإنقاذ، وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة الفرق على مستوى الأداء الفردي والجماعي للعاملين في مجال الإنقاذ، خاصة مع طبيعة المهام التي تمثل تحدياً بحد ذاتها للمُنقذ؛ نظراً لاختلاف كل منها وارتباطها بظروف وعوامل مصاحبة ومتغيرة.