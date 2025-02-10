الثلاثاء 11 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وأمطار محتملة

«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وأمطار محتملة
11 فبراير 2025 01:03

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
تنبيه من شرطة أبوظبي للجمهور

توقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة بدءاً من اليوم، مع استمرار تشكل الضباب والضباب الخفيف، حتى نهاية الأسبوع، مع هطول أمطار خفيفة على بعض مناطق الدولة، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.
وساد أمس طقس صحو إلى غائم جزئياً، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عُمان، حيث شهدت استمرار الرياح الشمالية الغربية نشطة السرعة، وتصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج، ويصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام في عمق الخليج العربي.
ويتوقع المركز أن يكون طقس اليوم غائماً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والغربية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.
ويتوقع أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً يصبح غائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والغربية مساء وليلاً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، رطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

الأرصاد الجوية
المركز الوطني للأرصاد
ارتفاع درجات الحرارة
درجات الحرارة
هطول الأمطار
طقس الإمارات
الطقس في الإمارات
حالة الطقس في الإمارات
أخبار الطقس في الإمارات
حالة الطقس
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
«ند الشبا الرياضية» تواصل التسجيل في 11 لعبة
الرياضة
«ند الشبا الرياضية» تواصل التسجيل في 11 لعبة
اليوم 13:00
رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
اليوم 13:00
محسن مصبح يُشارك في اجتماع «قدامى اللاعبين» بالكويت
الرياضة
محسن مصبح يُشارك في اجتماع «قدامى اللاعبين» بالكويت
اليوم 12:45
7 ميداليات لمنتخب «قوى أصحاب الهمم» في افتتاح «دولية فزاع»
الرياضة
7 ميداليات لمنتخب «قوى أصحاب الهمم» في افتتاح «دولية فزاع»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©