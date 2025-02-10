«دبي الطبية» و«الجليلة» تتعاونان في البحث العلمي والتعليم الطبي

دبي (وام)

وقَّعت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظمة والمشرفة على نمو وتطور الأعمال في مدينة دبي الطبية، اتفاقية تعاون استراتيجي مع مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء في دبي الصحية، تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة في مجالات البحث العلمي والتعليم الطبي والعمل الخيري، وإطلاق مبادرات جديدة لتطوير خدمات الرعاية الصحية.

وبموجب الاتفاقية، تقدم سلطة مدينة دبي الطبية الدعم لمؤسسة الجليلة بصفتها شريكها الخيري، من خلال تعزيز جميع مبادراتها وجهودها في دعم المشاريع الخيرية، إلى جانب دعم مستشفى حمدان بن راشد للسرطان.

وتركز الاتفاقية أيضاً على تنفيذ مبادرات خيرية وتطوعية وإنسانية، ودعم المهنيين في قطاع الرعاية الصحية والارتقاء بمستوى التعليم الطبي، والمساهمة في تطوير قوى عاملة متمرسة في القطاع.

وتقدم مؤسسة الجليلة بموجب الاتفاقية التي وقعها الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، وعصام كلداري، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية، خدمات برنامج العيادات المتنقلة لمجتمع مدينة دبي الطبية، مع إتاحة فرص التطوع بما يتماشى مع رؤية دبي الاستراتيجية الرامية إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية.