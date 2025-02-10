«طرق دبي»: ريادة في تمكين أصحاب الهمم لتعزيز المجتمع الشامل

دينا جوني (دبي)

أولت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اهتماماً كبيراً بفئة أصحاب الهمم، ووضعتها في صدارة أولوياتها، انطلاقاً من التزامها بمسؤولياتها المجتمعية ودورها الريادي في توفير بيئة تنقل شاملة ومستدامة، وحرصت «الهيئة» على دمج متطلبات هذه الفئة المهمة ضمن استراتيجياتها التطويرية، بحيث تنعكس في مختلف الخدمات والوسائل التي توفرها، لضمان سهولة وصولهم إلى وسائل النقل الحديثة، والاستفادة من المرافق العامة بكل يسر وسهولة.

وفي إطار نهجها المستمر في التحديث والتطوير، وفقاً لأرقى المعايير العالمية، عززت الهيئة التزامها بمفهوم المسؤولية المجتمعية، مما أسفر عن تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المخصصة لأصحاب الهمم. وقد شمل هذا الاهتمام جميع المرافق ونقاط الخدمة التابعة لمختلف القطاعات والمؤسسات التي تعمل تحت مظلة «الهيئة»، الأمر الذي أسهم في تحسين جودة الحياة لهذه الفئة، وتمكينها من الاندماج بفعالية في المجتمع، ضمن بيئة نقل حضارية ومستدامة تعكس مكانة دبي مدينة رائدة في توفير حلول التنقل الشامل.

وضمن مؤسسة تاكسي دبي، توفر هيئة الطرق والمواصلات من خلال حافلات خاصة، خدمة لأصحاب الهمم عن طريق الحجز للتنقل في مختلف المناطق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تم تصميم هذه المركبة وتجهيزها بمعدات خاصة لتسهيل عملية ركوب المتعامل، وتأمين رحلة آمنة وراحة تامة. وتتميز هذه المركبات بالسقف ذي اللون الأحمر وحجمها الخاص وشعار مركبة ذوي الهمم في الجهات الجانبية للمركبة والزجاج الخلفي.

وتقدم شركة تاكسي دبي خصماً بنسبة 50% لحاملي بطاقة سند الصادرة عن هيئة تنمية المجتمع أو البطاقة الصادرة عن وزارة تنمية المجتمع.

وعملت المؤسسة على تعديل نظام التعرفة لمركبات ذوي أصحاب الهمم ليصبح كالتعرفة العادية لجميع مركبات الأجرة في إمارة دبي. وهي تشغل 5 مركبات أجرة لتلبية متطلبات أصحاب الهمم تعمل على مدار 24 ساعة، تغطي جميع مناطق الإمارات ويتولى قيادتها سائقون مدربون ومؤهلون. ومركبات الأجرة الخاصة بأصحاب الهمم مزودة بعدد من المرافق هي رافعات خاصة لحمل كراسي أصحاب الهمم، وأجهزة للتنفس الاصطناعي، وكرسي متحرك داخل المركبة، بالإضافة مقاعد خاصة بالمرافقين.