الثلاثاء 11 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«طرق دبي»: ريادة في تمكين أصحاب الهمم لتعزيز المجتمع الشامل

توفير بيئة تنقل شاملة ومستدامة (من المصدر)
11 فبراير 2025 01:03

دينا جوني (دبي) 

أخبار ذات صلة
7 ميداليات لمنتخب «قوى أصحاب الهمم» في افتتاح «دولية فزاع»
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إيران بذكرى اليوم الوطني لبلاده
عام المجتمع
تابع التغطية كاملة

أولت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اهتماماً كبيراً بفئة أصحاب الهمم، ووضعتها في صدارة أولوياتها، انطلاقاً من التزامها بمسؤولياتها المجتمعية ودورها الريادي في توفير بيئة تنقل شاملة ومستدامة، وحرصت «الهيئة» على دمج متطلبات هذه الفئة المهمة ضمن استراتيجياتها التطويرية، بحيث تنعكس في مختلف الخدمات والوسائل التي توفرها، لضمان سهولة وصولهم إلى وسائل النقل الحديثة، والاستفادة من المرافق العامة بكل يسر وسهولة.
وفي إطار نهجها المستمر في التحديث والتطوير، وفقاً لأرقى المعايير العالمية، عززت الهيئة التزامها بمفهوم المسؤولية المجتمعية، مما أسفر عن تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المخصصة لأصحاب الهمم. وقد شمل هذا الاهتمام جميع المرافق ونقاط الخدمة التابعة لمختلف القطاعات والمؤسسات التي تعمل تحت مظلة «الهيئة»، الأمر الذي أسهم في تحسين جودة الحياة لهذه الفئة، وتمكينها من الاندماج بفعالية في المجتمع، ضمن بيئة نقل حضارية ومستدامة تعكس مكانة دبي مدينة رائدة في توفير حلول التنقل الشامل.
وضمن مؤسسة تاكسي دبي، توفر هيئة الطرق والمواصلات من خلال حافلات خاصة، خدمة لأصحاب الهمم عن طريق الحجز للتنقل في مختلف المناطق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد تم تصميم هذه المركبة وتجهيزها بمعدات خاصة لتسهيل عملية ركوب المتعامل، وتأمين رحلة آمنة وراحة تامة. وتتميز هذه المركبات بالسقف ذي اللون الأحمر وحجمها الخاص وشعار مركبة ذوي الهمم في الجهات الجانبية للمركبة والزجاج الخلفي.
وتقدم شركة تاكسي دبي خصماً بنسبة 50% لحاملي بطاقة سند الصادرة عن هيئة تنمية المجتمع أو البطاقة الصادرة عن وزارة تنمية المجتمع.
وعملت المؤسسة على تعديل نظام التعرفة لمركبات ذوي أصحاب الهمم ليصبح كالتعرفة العادية لجميع مركبات الأجرة في إمارة دبي. وهي تشغل 5 مركبات أجرة لتلبية متطلبات أصحاب الهمم تعمل على مدار 24 ساعة، تغطي جميع مناطق الإمارات ويتولى قيادتها سائقون مدربون ومؤهلون. ومركبات الأجرة الخاصة بأصحاب الهمم مزودة بعدد من المرافق هي رافعات خاصة لحمل كراسي أصحاب الهمم، وأجهزة للتنفس الاصطناعي، وكرسي متحرك داخل المركبة، بالإضافة مقاعد خاصة بالمرافقين.

المجتمع الإماراتي
تنمية المجتمع
الإمارات
طرق دبي
تمكين أصحاب الهمم
أصحاب الهمم
عام المجتمع
هيئة الطرق والمواصلات
المسؤولية المجتمعية
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
«ند الشبا الرياضية» تواصل التسجيل في 11 لعبة
الرياضة
«ند الشبا الرياضية» تواصل التسجيل في 11 لعبة
اليوم 13:00
رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
اليوم 13:00
محسن مصبح يُشارك في اجتماع «قدامى اللاعبين» بالكويت
الرياضة
محسن مصبح يُشارك في اجتماع «قدامى اللاعبين» بالكويت
اليوم 12:45
7 ميداليات لمنتخب «قوى أصحاب الهمم» في افتتاح «دولية فزاع»
الرياضة
7 ميداليات لمنتخب «قوى أصحاب الهمم» في افتتاح «دولية فزاع»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©