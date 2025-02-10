5 نجوم في «التعليم» لأكاديمية ربدان

أبوظبي (الاتحاد)

حقَّقَت أكاديمية ربدان تقدُّماً ملحوظاً ضمن تقييم «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات، وذلك بحصولها على أعلى تصنيف من فئة «5 نجوم» في ست فئات رئيسة بموجب هذا التقييم العالمي.

وحصلت أكاديمية ربدان على «5 نجوم» في فئات: التعليم، والمرافق، والتوظيف، والمشاركة العالمية، والتطوُّر الأكاديمي، والحوكمة – مُسطِّرةً انجازاً جديداً ونوعيَّاً في أربع فئات جديدة، مقارنةً مع نتائج تقييم «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات لعام 2022.

وخلال احتفال رسمي نظمته أكاديمية ربدان بهذه المناسبة، أشاد الدكتور آشوين فرنانديز، المدير التنفيذي لمؤسسة «كيو إس ستارز» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بالإنجاز الذي حققته الأكاديمية.

من جانبه، هنأ جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، الهيئة التدريسية والكادر الإداري والطلبة على التقدُّم الكبير الذي حققتهُ الأكاديمية، ضمن تقييم «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات، والذي عَكسَ رؤيتها وتفرّدها ونموذجها المُلهِم عالمياً، مُثمِّناً لهم جهودهم في تحقيق هذا الإنجاز النوعيّ والمهم. وحصلت أكاديمية ربدان على تصنيف 5 نجوم في فئة «التعليم»، وذلك للمرة الثانية على التوالي، مواصلةً توفير تجربة أكاديمية مُتفرِّدة وعالية الجودة، حيث وصل معدل رضا طلبتها إلى 89%، مع معدل احتفاظ بالطلبة يصل إلى 94%.

وتعكس هذه الفئة جودة التعليم والدعم الذي تُقدمه الأكاديمية لطلابها، في مختلف برامجها العالمية المتخصصة في السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، إلى جانب تميّز أعضاء هيئة التدريس الذين يتمتعون بمستويات رائدة عالمياً.

كما حصلت الأكاديمية على تصنيف 5 نجوم في فئة «التطوير الأكاديمي»، لما توليه من أولوية عالية واهتمام كبير في التطوير المستمر لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، حيث يشارك 100% من أعضاء هيئة التدريس في برامج التطوير المستمر، و91% من الهيئة التدريسية حاصلون على درجة الدكتوراه، الغالبية العظمى من خريجي أفضل 200 جامعة حول العالم.