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علوم الدار

«جامعة الإمارات» تناقش مع مديري المؤسسات الإعلامية مبادرة «تواصل»

حمد الكعبي وأحمد الرئيسي خلال اللقاء (وام)
11 فبراير 2025 01:04

دبي (وام)
عقدت جامعة الإمارات العربية المتحدة لقاء مع مديري المؤسسات الإعلامية في الدولة، لمناقشة فرص التعاون المثمر والشراكات المستقبلية، ومبادرة «تواصل» لتطوير الإعلام الأكاديمي والمجتمعي، وتوفير منصة مستدامة تجمع بين البحث العلمي المتقدم والخبرة الإعلامية، لنشر المعرفة، ودعم رؤية الدولة في بناء مجتمع قائم على الابتكار والمعرفة.
حضر اللقاء، الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، ومحمد الحمادي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات، والدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، وعبدالرحيم النعيمي، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في شبكة أبوظبي للإعلام، وعدد من القيادات في الجامعة.

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وأكد الدكتور أحمد علي الرئيسي، أن هذا اللقاء يأتي تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين الجامعة والمؤسسات الإعلامية الرائدة في الدولة، من خلال إطلاق مبادرات من شأنها تطوير مهارات الطلاب والخريجين في المجال الإعلامي، والاستفادة من الرؤى الطموحة لهذه المؤسسات، للمساهمة في إنتاج عدد من الأبحاث النوعية في المجالات الحيوية لوضع حلول مبتكرة للتحديات المختلفة، ورفد المؤسسات الإعلامية بمصادر أكاديمية وابتكارية، علاوةً على تعزيز الوعي الإعلامي، من خلال تنظيم مؤتمرات حول أهمية الإعلام، ودوره في بناء المجتمع.

المؤسسات الإعلامية
الإمارات
جامعة الإمارات
أحمد الرئيسي
حمد الكعبي
محمد الحمادي
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