لجنة بـ«الوطني» تعتمد تقرير رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي

دبي (وام)

اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، تقرير توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي الذي ناقشه المجلس في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثامن عشر. حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة، كل من شيخة سعيد الكعبي، مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.