«توازن للجودة والمطابقة» تدعم عمليات تقييم الأنظمة والمنتجات الدفاعية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس التوازن، بدء «توازن للجودة والمطابقة»، عملياتها المتخصصة في مجال الاختبار والتقييم والتأهيل للمعدات والمنتجات الدفاعية، وذلك باستخدام أحدث الابتكارات والأنظمة التقنية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجلس لتعزيز قدرات دولة الإمارات في قطاعات الدفاع والأمن.

وتمثل «توازن للجودة والمطابقة»، التي يقع مقرها في مجمع توازن الصناعي بمنطقة العجبان في أبوظبي، نقلة نوعية في مجال فحص المعدات والمنتجات الدفاعية في دولة الإمارات، إذ تهدف إلى ضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة للمنتجات، بما يتماشى مع المعايير العالمية. ويعد تأسيس هذه الشركة الوطنية إنجازاً يعزز التميز في اعتماد المعدات الدفاعية، مما يسهم في رفع كفاءة وجودة المنتجات الدفاعية والأمنية المصنعة محلياً. وفي هذا الصدد، أكد الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن: «يضطلع المجلس بدور استراتيجي في دعم وتنمية قطاع الدفاع من خلال وضع خطط شاملة تسهم في تعزيز الابتكار، وتمكين الشركات الوطنية من تطوير قدراتها ورفع تنافسيتها عالمياً». وقال: «تأتي توازن للجودة والمطابقة، امتداداً لدور المجلس في تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية، وتأكيداً على التزامنا بضمان توافق جميع المنتجات مع أعلى معايير الجودة، وفقاً للرؤية الوطنية الطموحة لدعم النمو الصناعي والتقدم التكنولوجي».

و قال الدكتور خالد محمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «توازن للجودة والمطابقة»: «نسعى إلى تقديم حلول متكاملة لفحص واعتماد المعدات العسكرية، مما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان والجودة من خلال اختبارات واعتمادات تتماشى مع المعايير الوطنية والدولية»، مشيراً إلى أن الشركة تعتمد على أحدث التقنيات والمختبرات المتطورة وميادين الاختبار المصممة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية، مما يتيح إجراء اختبارات شاملة تضمن مطابقة الأنظمة الدفاعية والذخائر لمعايير السلامة والجودة.