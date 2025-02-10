«الشباب العربي» يدشن النسخة الرابعة من مبادرة «رواد الشباب العربي»

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز الشباب العربي، خلال فعاليات الاجتماع العربي للقيادات الشابة، الذي عقد ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مركز الشباب العربي، عن فتح باب التسجيل للنسخة الرابعة من مبادرة «رواد الشباب العربي»، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الشباب العربي المتميز في مختلف المجالات من الذين أحدثوا تأثيراً ملموساً في مجتمعاتهم ضمن عشرة مسارات رئيسة تشمل البحث العلمي، والخدمة المجتمعية، والتعليم، والإعلام والمواطنة الرقمية، وريادة الأعمال، والطب والعلوم الصحية، والاستدامة والبيئة، والصناعات والابتكار، والفضاء والتكنولوجيا، ومسار الهندسة.

وتوفر لهم المبادرة منصةً لعرض إنجازاتهم وتعزيز حضورهم على المستويين العربي والعالمي، كما توفر لهم فرصاً للتواصل مع الخبراء وصناع القرار والشركاء، والاستفادة من مواردهم وخبراتهم، والعثور على فرص لتطوير مشاريعهم وأفكارهم وتعزيز أثرها، وتعمل المبادرة أيضاً على تحفيز الشباب العرب على إطلاق مشاريع جديدة تعزز من الإنتاج المحلي، وتشجيع الأفكار التي تدمج بين التكنولوجيا والصناعة، ما يسهم في تمكين جيل جديد من القادة الشباب القادرين على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمعات العربية، وتسهم في دفع عجلة التنمية.

وقالت جواهر بني حماد، مديرة قسم الشراكات والفعاليات في مركز الشباب العربي، ومدير مبادرة رواد الشباب العربي: «مع كل نسخة جديدة من مبادرة «رواد الشباب العربي» نرى كيف يواصل الشباب العربي إبهارنا بإبداعاتهم وإنجازاتهم الاستثنائية، وهذه المبادرة ليست مجرد تكريم، بل هي منصة تمنح الشباب مساحة أوسع للتألق والارتقاء بإبداعاتهم لمستويات جديدة.

يتم استقبال طلبات النسخة الرابعة من مبادرة «رواد الشباب العربي» عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمركز الشباب العربي، وذلك ضمن الفئات التي سبق ذكرها، والدعوة مفتوحة لجميع أصحاب المواهب الاستثنائية، والإنجازات الملهمة، التي من شأنها أن تسهم في عكس صورة إيجابية عن الإنسان العربي. كما جدد المركز دعوته لكافة المؤسسات والهيئات في شتى القطاعات لتعزيز جهودها الرامية إلى تمكين الشباب في جميع أنحاء الوطن العربي.