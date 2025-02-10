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علوم الدار

«الفارس الشهم 3» تواصل دعم الأسر النازحة في غزة

قافلة مساعدات إماراتية في طريقها لدخول قطاع غزة (أرشيفية)
11 فبراير 2025 01:04

غزة (الاتحاد)

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تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين. 
ووزّعت عملية «الفارس الشهم 3» طروداً غذائية على 1595 أسرة نازحة في 5 مخيمات، لمساندتهم في ظل الأوضاع الصعبة بقطاع غزة.
وقام متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» بتوزيع المساعدات الإغاثية على 90 أسرة نازحة في مخيم «أرض المفتي»، كما استفادت من الطرود الغذائية 203 أسر نازحة في مخيم «حرب أبو بركة» بالإضافة إلى 269 أسرة نازحة في مخيم «الشوكة». كما تم توزيع طرود غذائية على 1033 أسرة في مخيمي «العاصمة»، و«مدارس الحكومة».
وفي 5 نوفمبر 2023 دخلت عملية «الفارس الشهم 3» قطاع غزة كأول العمليات الإغاثية، ودشّنت حضورها بإنشاء المستشفى الإماراتي في رفح. 
وبعد 7 أشهر على بدء العملية في غزة، اجتاح الجيش الإسرائيلي رفح وسيطر على محور فيلادلفيا وأغلقت معابر جنوب القطاع كافة، وتفاقمت الأزمة الإنسانية في غزة.
وعلى الرغم من صعوبة الأوضاع، اتخذت العملية الإماراتية الكبرى قراراً بمواجهة الأزمة الإنسانية المتفشية في القطاع وقررت مواجهة كافة التحديات التي ترتبت على إغلاق المعابر، والتي سبّبت مجاعة غير مسبوقة في التاريخ، واستمرت في إيصال المساعدات الإنسانية لتشكل حصناً آمناً للأشقاء الفلسطينيين.
وسعت عملية «الفارس الشهم 3» إلى تحسين الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة، من خلال تلبية احتياجات النازحين الأساسية، بما في ذلك توفير الطعام والملابس ومستلزمات الإيواء، بهدف التخفيف من معاناتهم اليومية.

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