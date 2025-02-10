فعاليات موسعة في اليوم العالمي للإنترنت الآمن

أبوظبي (وام)

أطلق برنامج خليفة للتمكين «أقدر» بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، فعاليات موسعة بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الأمن، تحت شعار: «مجتمعي أمن رقمياً»، والهادفة لتعزيز الاستخدام الآمن والإيجابي للتكنولوجيا الرقمية، ونشر الوعي الرقمي، ضمن الجهود الوطنية لدعم مفاهيم جودة الحياة الرقمية، ودعم جهود تحقيق شعار دولة الإمارات العربية المتحدة التي أعلنت أن عام (2025) عام المجتمع، تقديراً للدور المهم لتعزيز القيم المجتمعية والأسرة والاعتزاز الوطني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه عدد من ممثلي الجهات المشاركة في الفعاليات، والتي تستهدف تعزيز التوعية في مجالات الحماية الرقمية، حيث أعلنوا عن الفعاليات الموسعة والمبادرات التي تنظمها وتنفذها الجهات في هذه المناسبة.

ورحب محمد إسماعيل الهرمودي، الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين «اقدر» بالحضور والمشاركين في هذا الحدث، مؤكداً الالتزام المشترك بتعزيز بيئة رقمية أكثر أماناً وثقة، مشيراً إلى أن اليوم العالمي للإنترنت الآمن ليس مجرد مناسبة سنوية، بل هو رسالة عالمية، تتبناها أكثر من (180) دولة، تذكر الجميع أن الأمن الرقمي مسؤولية مشتركة، تتطلب الوعي، والتعاون، والعمل المستمر لحماية مجتمعاتنا من المخاطر الإلكترونية، وتعزيز الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا، إلى جانب تعزيز الروابط في مجتمعنا وأسرنا، وترسيخ المسؤولية المشتركة في بناء الوطن، والحفاظ على استدامة موارده للأجيال المقبلة، وذلك من خلال تبني إستراتيجيات متقدمة تعزز الثقافة الرقمية، والابتكار المسؤول، والأمان السيبراني.

وقال: إن لقاء اليوم لنستعرض أبرز الفعاليات والمبادرات لعام (2025)، ونتشارك الأفكار والرؤى التي من شأنها أن تعزز وعينا المجتمعي المشترك، ونحمي أجيالنا القادمة في هذا الفضاء الرقمي المتسارع، وإن التحديات في عالم الإنترنت مستمرة، لكنها في الوقت ذاته تفتح أمامنا آفاقاً جديدة للمعرفة والابتكار، وبالوعي والتوجيه الصحيح، يمكننا تحويل الإنترنت إلى أداة تمكين، تسهم في بناء مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً، وتتضمن الفعاليات التي تقام في شهر فبراير من كل عام إطلاق مبادرات نوعية، وجلسات افتراضية، ومحاضرات وورش عمل متخصصة، ومسابقات ثقافية، وسلسلة مواد للتوعية الإعلامية بعدة لغات تبث عبر منصات الشركاء، ووسائل الإعلام المحلية كافة، وعبر وسم مُوحي «هاشتاغ» من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، تحت شعار «مجتمع أمن رقمياً»، لتفعيل دور المشاركة المجتمعية.

وتستهدف الفعاليات تعزيز التوعية بمواضيع ذات العلاقة بالأمن الرقمي عبر الإنترنت، مثل إرشاد مستخدمي الإنترنت لأهم الطرق التي تضمن حفظ الخصوصية، وتشرح الأساليب المثالية لاستخدام المصطلحات والمنشورات عبر المواقع الإلكترونية، وتوفير الخصوصية للهاتف بكل ما يملك من محتوى أو تطبيقات، وماهية الوسائل المتاحة لحفظ البيانات، ويأتي ذلك ضمن الجهود الموجهة نحو نشر البرامج الداعمة والتي تزيد من مستوى الوعي الرقمي لدى المستخدمين.

ويشارك في تنظيم ورعاية الفعاليات وزارة التربية والتعليم، ومجلس الأمن السيبر اني، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومجلس جودة الحياة الرقمية، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، والاتحاد النسائي العام، ودائرة التمكين الحكومي، وإدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، ومكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية، وجمعية الإمارات للإنترنت الآمن، وجمعية توعية ورعاية الأحداث، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وشركة ساعد للأنظمة المرورية، وخدمة الأمين، و«أي آند» الإمارات، وشركة دو، ومؤسسة التنمية الأسرية، وتعاونية الاتحاد، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ووكالة أنباء الإمارات، وفرسان الإمارات، والبارجيل الإخبارية.

وتقام فعاليات الإنترنت الآمن من كل عام كإحدى محطات حملات التوعية التي تستهدف تعزيز المواطنة الرقمية الإيجابية، وتحقيق جودة سبيل الارتقاء في خدماتها التقنية الحديثة، وترسيخ ثقافة الحياة الرقمية الآمنة ضمن توجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستخدام والالتزام الآمن لمواردنا وخدماتنا الإلكترونية والذكية.