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"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
11 فبراير 2025 08:51

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.


وأكد الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 6.4 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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