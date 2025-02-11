الأربعاء 12 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
11 فبراير 2025 13:00

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دولة محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، يشارك خلالها في «القمة العالمية للحكومات 2025» التي تعقد في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل». 


وبحث سموه ورئيس الوزراء الباكستاني، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، مسارات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان، والفرص المتاحة لتعزيزها، بما يدعم مصالحهما المتبادلة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، وغيرها من الجوانب التي تعزز رؤى البلدين تجاه تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام. 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يبحث مع رئيس سريلانكا التعاون المشترك ودور الحكومات في صياغة حلول مبتكرة للتحديات التنموية
مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق الثلاثاء المقبل

وتطرق اللقاء إلى القمة العالمية للحكومات وأهميتها في رصد التوجهات العالمية في مجال العمل الحكومي، وتقديم رؤى واستراتيجيات قابلة للتنفيذ لتعزيز استعداد الحكومات في التعامل مع التحولات العالمية، واستثمارها في تسريع التنمية وتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات. كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مشددين في هذا السياق على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي من أجل العمل على فتح آفاق جديدة للسلام الدائم والشامل الذي يقوم على أساس «حل الدولتين»، الذي يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي. من جانبه، أكد دولة محمد شهباز شريف، حرص باكستان على تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمعها مع دولة الإمارات، ومواصلة توسيع آفاق تعاونهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تتسق مع أولويات التنمية في البلدين.

حضر اللقاء سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
باكستان
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
محمد بن راشد يبحث مع رئيس سريلانكا التعاون المشترك ودور الحكومات في صياغة حلول مبتكرة للتحديات التنموية
علوم الدار
محمد بن راشد يبحث مع رئيس سريلانكا التعاون المشترك ودور الحكومات في صياغة حلول مبتكرة للتحديات التنموية
اليوم 21:06
مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق الثلاثاء المقبل
الرياضة
مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق الثلاثاء المقبل
اليوم 21:05
محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء لاوس تعزيز العلاقات بين البلدين
علوم الدار
محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء لاوس تعزيز العلاقات بين البلدين
اليوم 21:00
محمد بن راشد يلتقي رئيس وزراء جورجيا ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي رئيس وزراء جورجيا ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 20:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©