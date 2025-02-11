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الترفيه

«حديقة أم الإمارات» تقدم تجربة «ذا كوف هاوس»

«حديقة أم الإمارات» تقدم تجربة «ذا كوف هاوس»
11 فبراير 2025 13:13

أبوظبي (الاتحاد) تستضيف «حديقة أم الإمارات» التجربة الثقافية الغامرة «ذا كوف هاوس» على مدار 4 أيام، من 13 - 16 فبراير، في أجواء تنبض بالإبداع والتجديد. يجمع الحدث نخبة من رواد الأعمال والفنانين والمبدعين في الإمارات، ليمنحهم فرصة خوض تجربة فريدة من نوعها. وتقدم الفعالية تمازجاً متنوعاً من الأنشطة الترفيهية، والحرف اليدوية المحلية، والمأكولات الشهية، ليكون وجهة استثنائية تحتفي بالفن والثقافة، وتمنح الزوار لحظات لا تُنسى وسط أجواء مميزة وهادئة في الهواء الطلق.
وتُعد «ذا كوف هاوس» حدثاً رائداً ومنصة متميزة تمنح الشركات المحلية الناشئة فرصة فريدة لاستعراض منتجاتهم والتوسع على نطاق أوسع، وتضم نخبة مختارة من الباعة المحليين، إلى جانب أكشاك الأزياء والطعام، مما يتيح للزوار استكشاف فرص جديدة لدعم ريادة الأعمال في دولة الإمارات. موسيقى وفن يقدم الحدث للزوار مجموعة من العروض الترفيهية التي تتنوع ما بين العروض الإيقاعية والعزف على العود وجلسات الـ «دي جي» العصرية.
وتستضيف منصة المسرح المفتوح عدداً من الفنانين، بينهم سامي النعمان، علي أثير، نصر أبو حمدان، وشفيق جباري، لتقديم عروض موسيقية ممتعة. وتستضيف الحديقة عروض الـ «دي جي» الموسيقية اليومية التي تمزج ما بين الموسيقى العربية والعالمية، مع عروض العزف على العود والطبول، بالإضافة إلى عروض الكمان والجيتار، لإضافة لمسة فريدة على أجواء الفعالية في الحديقة.
منصة لرواد الأعمال يشكل دعم الشركات المحلية جوهر «ذا كوف هاوس»، مع فرصة لاكتشاف مجموعة متنوعة من العلامات التجارية المتخصصة في الأزياء والجمال، والتي تضم العديد من الشركات الإماراتية الناشئة، وأكشاك ذات تصاميم أنيقة وتجارب تسوق تفاعلية، وسط بيئة تلهم العقول المبدعة وتعزز روح ريادة الأعمال والابتكار.
تجمع تجربة «ذا كوف هاوس» بين النكهات الإماراتية الأصيلة والأطباق العصرية والعالمية، ضمن أجواء ساحرة في حديقة أم الإمارات.
يضم الحدث مجموعة مختارة من الأطباق الشهية التي يُبدعها طهاة محليون ومتخصصون في فن الطهي، مما يجعله وجهة لا تفوَّت لعشاق الطعام الباحثين عن تجربة فريدة تحت السماء المفتوحة وفي أحضان الطبيعة. وتُقام الفعاليات يومياً من الساعة 4:00 عصراً - 11:00 ليلاً.

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