"بلدية دبي" تعتمد الأنظمة الذكية في التخطيط العمراني للمدينة

قال مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي بالإنابة، إن البلدية تركز على عدة جوانب هامة تتعلق بتطوير مدينة دبي باستخدام التقنيات الحديثة والخدمات الذكية، وذلك بهدف تحسين التخطيط العمراني وتقديم حلول فعالة تساهم في رفع جودة الحياة للسكان.



وأضاف على هامش اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات المقامة حالياً في مدينة جميرا في دبي، أن بلدية دبي تسعى إلى دمج البيانات المتعلقة بالمباني مع البيانات الاقتصادية، وهذا يشمل معلومات عن المباني السكنية والتجارية مع البيانات الاقتصادية الأخرى، مثل مؤشرات السوق والأنشطة الاقتصادية، موضحاً أنه من خلال هذه المبادرة، يمكن للقطاعين الخاص والعام استخدام هذه البيانات لتطوير أنظمتهم وخدماتهم، بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين في دبي.



وتطرق إلى استخدام الأنظمة الذكية لتصميم المدن حيث تم التركيز على استخدام الأنظمة الذكية في التخطيط العمراني، خاصة في خطة "الخطط الحضرية 2040"، التي تسهم في تحسين تصميم الأحياء السكنية والمجمعات الرئيسية في دبي.





وأشار إلى أن بلدية دبي تسعى إلى استخدام التقنيات الحديثة لتحسين أسلوب الحياة في المجمعات السكنية، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتقديم خدمات استباقية وذكية تساعد على تسهيل التعاون بين القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات آلية للمباني، ما يعزز من الراحة والكفاءة.



وذكر أنه بالنسبة للشراكات الإستراتيجية التي عملت عليها بلدية دبي خلال القمة، توقيع اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، وذلك لتعزيز سلامة الغذاء والالتزام بالمعايير الصحية، كما تركز الشراكة على استخدام أفضل التقنيات لضمان الصحة والسلامة في مجال الغذاء، مما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق أمان الغذاء وجودة المنتجات.



وفيما يتعلق بالتخطيط العمراني الحديث لبلدية دبي ، أكد ابن غليطة أن بلدية دبي تواصل العمل على تطوير الخطط الحضرية لتشمل التقنيات الحديثة في تصميم المدن وتشمل هذه الخطط استخدام أحدث الأساليب في تصميم المباني، مما يعزز من التخطيط الأمثل للمدينة ، لافتا إلى أن استدامة هذه التصاميم تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وتلبي احتياجاتهم المستقبلية في إطار بيئة عمرانية ذكية.

