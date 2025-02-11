صقر غباش: "الوطني الاتحادي" يحتفل بالذكرى الـ 53 لتأسيسه بمسيرة حافلة بالإنجازات الوطنية

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المجلس ساهم خلال مسيرة الـ 53 عاما في التطور الحضاري والتنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في كافة القطاعات، وأشار إلى أن المجلس الوطني الاتحادي قام بمسؤولياته الوطنية على مدار العقود السابقة بفاعلية وكفاءة وأسهم في بناء دولة عصرية يشار إليها بالبنان عبر اختصاصاته الدستورية.

وقال معالي صقر غباش في تصريح له بمناسبة الذكري الـ 53 لتأسيس المجلس الوطني الاتحادي: بالأصالةً عن نفسي، ونيابةً عن أعضاء المجلس، نرفع إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى صاحبِ السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيسِ الدولةِ، رئيسِ مجلسِ الوزراءِ، حاكمِ دبي " رعاه الله "وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة ،وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، أسمى آيات الولاء والوفاء، وعميق تقديرنا وعرفاننا، على حرص سموهم الدائم على تمكين وتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي وممارسة سلطاته الدستورية وأعماله، وليكون سلطة مساندة في مسيرة الدولة الاتحادية.

وقال معاليه ان المجلس الوطني الاتحادي، سيظل كما أراد له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسون حصنا للشورى وروح الاتحاد والثوابت الوطنية ورمزا عريقا للوحدة الوطنية وممارسة المواطنة الصالحة وتحمل المسؤولية بأفضل أداء ممكن بإرادة وطنية تنبع من قيم الولاء والانتماء وتلاحم القيادة والشعب والحكومة والمجلس في ترسيخ أركان التنمية المستدامة في جميع أرجاء وطننا العزيز في ظل مسيرتنا الاتحادية المباركة.

وأضاف معاليه ان دولة الإمارات تشهد نهضة شاملة في كافة القطاعات والمجالات، فمبادرات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " على صعيد مسيرة الدولة المئوية تشمل كل مقومات التنمية المستدامة وتواصل تحقيق منجزاتها الحضارية مُتوجةً بالإنجازات الوطنية، وترسخ مكانتها الرائدة عالمياً وتحقق كل مقومات الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على أرضنا الطيبة.

وأشار معاليه الى أن المجلس الوطني الاتحادي يحرص على القيام بمهامه الدستورية والتشريعية بما يعزز دوره في المنظومة التنموية الوطنية والمساهمة في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة بما يُلبي طموحات الشعب والقيادة، مؤكدا حرص المجلس على ان يكون نموذجاً في الأداء البرلماني الوطني المخلص، من أجل خدمة شعب الامارات والعمل على تحقيق تطلعاته في إطار من التنسيق والتفاعل والتعاون الوثيق مع الحكومة، والذي يُجسد مفهوم الشراكة الأمثل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

كما أكد معالي صقر غباش على حرص المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الثامن عشر الحالي على تعزيز التواصل مع مختلف برلمانات وشعوب العالم من خلال الزيارات واللقاءات سواء مع ممثلي العديد من المؤسسات البرلمانية على الصعيد العربي والإسلامي والدولي أو الزيارات لمقر المجلس من قبل ممثلي المؤسسات البرلمانية والدبلوماسيين ومسؤولي المؤسسات الدولية بما يحقق التواصل مع شعوب العالم للاطلاع على النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة وما تشكله من نموذج للتعايش والتسامح.

وقال معاليه ان المجلس واصل نشاطه الدؤوب من خلال دبلوماسيته البرلمانية، ومشاركاته الخارجية الفاعلة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، فالمجلس بجهود شعبته البرلمانية المتميزة، عبر ما تطرحه من قضايا، وتتبناه من مقترحات، تُقدمها وفق أفضل المناهج البرلمانية، في أن تعكس الصورة الحضارية للدولة، والتعبير عن مواقفها، إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، إلى جانب دورها الفاعل في خدمة ونصرة القضايا العربية والإسلامية، والدعوة للتمسك بالسلام، بوصفه خياراً استراتيجياً، لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما تُجسده قيم وثوابت السياسة الخارجية لدولة الإمارات، النابعة من دورها الحضاري والإنساني، وتمسكها بالقيم الإسلامية والعربية الأصيلة .

وقال معاليه إذ نستذكر بكل اعتزاز ما قدمه رؤساء وأعضاء المجلس في فصوله التشريعية السابقة وكذلك قيادات الأمانة العامة السابقين فجميعهم حمل أمانة المسؤولية وشرف التكليف الوطني فكان عطاؤهم رصيدا إيجابيا نبني عليه ونستلهم منه الدروس في تطوير مسيرة المجلس الوطني الاتحادي فإننا نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات وكل من تعاون مع المجلس والأمانة العامة ، مؤكدا أهمية هذا التواصل والتعاون ودوره الكبير في إنجاز المجلس لواجباته ومهامه.

وقال معاليه: إن المجلس الوطني الاتحادي يعاهد صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" وشعب الإمارات بأن يواصل العمل بكل إخلاص ومواصلة مسيرة الخير والبناء والعطاء وتحقيق ما يصبو إليه وطننا العزيز وشعبنا الغالي والعمل مع حكومتنا الموقرة لترجمة الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة لتعزيز المسيرة الوطنية وتحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة وتطلعات شعبنا العزيز وصيانة المكتسبات التي تحققت في كافة أرجاء الدولة.