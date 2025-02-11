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علوم الدار

رئيس مدغشقر: التعاون مع الإمارات مقبل على مستقبل مشرق

رئيس مدغشقر: التعاون مع الإمارات سيمكننا من تحقيق نقلة نوعية في المشاريع التنموية
11 فبراير 2025 16:49

أكد فخامة أندريه راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، على دور دولة الإمارات الفاعل في دعم رؤى مدغشقر الاقتصادية وأن التعاون مع الإمارات سيمكنهم من تحقيق نقلة نوعية من خلال العديد من المشاريع التنموية.

وقال فخامة رئيس جمهورية مدغشقرعلى هامش مشاركته في منتدى تبادل الخبرات الحكومية ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2025، إن التعاون الاقتصادي بين الإمارات ومدغشقر يواصل نموه مدعوما بعدة مجالات رئيسية، من بينها تأهيل الشباب. وأضاف أن "لإمارات ستقوم بتدريب أكثر من مليون شاب من مدغشقر على البرمجة خلال المرحلة المقبلة" ، إلى جانب تعزيزها لنمو القطاع السياحي وتطويره بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشاد رئيس مدغشقر بجهود الإمارات في دعم الدول النامية عبر مشاريع تنموية طموحة، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين مقبل على مستقبل مشرق، يعزز من فرص النمو والازدهار، ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة في مدغشقر.

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وأشار إلى أن البلدين تربطهما مشاريع طموحة، مؤكدا أن بلاده تمتلك خطة ورؤية واضحة، تحتاج إلى تطوير وتنفيذ على أرض الواقع، لافتا إلى دور الإمارات في هذا الإطار في دعم تنفيذ هذه الرؤى إلى واقع ملموس. وحول المشاركة في قمة الحكومات 2025، أكد فخامته أهمية القمة في تعزيز تبادل الخبرات والتجارب ومواجهة التحديات المشتركة، بما يسهم في صياغة مستقبل أكثر تطورًا وتقدمًا لدول العالم. وشدد على ضرورة مشاركة الخبرات والتحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي لصياغة مستقبل أكثر استقرارا ومتقدماً.

المصدر: وام
مدغشقر
القمة العالمية للحكومات
الإمارات
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