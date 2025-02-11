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علوم الدار

عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية فيتنام يبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين

عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية فيتنام يبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين
11 فبراير 2025 18:10

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اليوم، معالي بوي ثانه سون، نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية جمهورية فيتنام، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.
كما استعرض سموه ومعالي بوي ثانه سون جهود البلدين لتعزيز أطر التعاون المشترك، لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين.
ورحب سموه بمعالي بوي ثانه سون، مشيداً بالعلاقات المتنامية والمتطورة بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام، كما أكد سموه الحرص على بناء جسور من التعاون الإيجابي والمثمر مع فيتنام بما يحقق الأولويات التنموية للبلدين، ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.
كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية فيتنام، عدداً من الموضوعات المرتبطة بجدول أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي.
وأكد سموه على الدور المهم للقمة العالمية للحكومات في بلورة رؤى مشتركة تجاه كافة التحديات العالمية، وإرساء نموذج لتعاون دولي متعدد الأطراف يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكافة الشعوب.
حضر اللقاء سعادة بدر عبدالله المطروشي، سفير الدولة لدى جمهورية فيتنام، وسعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

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المصدر: وام
القمة العالمية للحكومات
الإمارات
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