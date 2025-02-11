«الطيران المدني» تدخل موسوعة غينيس بأكبر عرض للألعاب النارية والطائرات من دون طيار

سجلت الهيئة العامة للطيران المدني إنجازاً دولياً بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر تنظيم أكبر وأضخم عرض جوي للألعاب النارية والطائرات من دون طيار «الدرونز».

جاء هذا الحدث خلال حفل العشاء الذي اختتم فعاليات اليوم الأول من الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ والسوق العالمي للطيران المستدام، التي استضافتها أبوظبي في الفترة من 10 حتى 12 فبراير 2025.

ووفق بيان صحفي صدر اليوم، شهد العرض الجوي لوحات ضوئية تم تشكيلها من خلال دمج 152 من الألعاب النارية الحية في حلقات مكونة من 300 طائرة من دون طيار، بإجمالي عدد 1000 طائرة من دون طيار، أضاءت سماء العاصمة مساء أمس، وذلك في عرض حقق رقماً قياسياً في دمج هذا العدد من الطائرات من دون طيار مع الألعاب النارية الحية، ما يعكس حجم الإمكانيات الكبيرة لتكنولوجيا الطائرات من دون طيار، والقدرة على تنظيم العمليات الجوية لهذا العدد.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «يؤكد هذا الإنجاز رؤية دولة الإمارات في دمج التكنولوجيا الناشئة، وتنظيم عرض جوي مبهر ومبدع بدقة عالية، مع تحطيم الرقم القياسي من خلال عرض بهذه الدقة والضخامة، يعكس التزامنا بالابتكار والسلامة والتميز في إدارة الأجواء».