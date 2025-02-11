انطلاق تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2025

انطلقت اليوم في المدينة التدريبية بالروية منافسات النسخة الثالثة من تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2025، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الذي تنظمه شرطة دبي، بالتعاون مع المنظمة العالمية للإنقاذ (WRO)، بمشاركة 14 فريقاً، منهم 11 فريقاً من داخل الدولة و3 فرق دولية، يتنافسون في سيناريوهات تحاكي الحوادث الواقعية بهدف تحقيق أفضل الممارسات العالمية في الاستجابة للطوارئ.

شهد انطلاق التحدي معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء علي عتيق بن لاحج، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء راشد خليفة بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، إلى جانب عدد من الضباط وممثلي الفرق المشاركة.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن التحدي يعد منصة استثنائية تتنافس من خلالها فرق الإنقاذ المحترفة والمهنية محلياً وعالمياً، يختبرون فيها مهاراتهم وقدراتهم في قطاع الإنقاذ والإغاثة، ويتبادلون أهم الممارسات والخبرات في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذه المنافسات التخصصية من شأنها إظهار المهارات العالية للفرق المشاركة من حيث التخطيط والتنسيق والتنفيذ، ورفع مستوى جاهزيتهم لمختلف سيناريوهات الحوادث، بما يضمن سرعة وفعالية الاستجابة في حالات الطوارئ.

وأعرب عن سعادته بانطلاق النسخة الثالثة، وبعدد الفرق المشاركة محلياً ودولياً، خاصة أنها تمثل جهات إنقاذ عدة، منها الدفاع المدني والإسعاف من إمارات عدة، إلى جانب مشاركة فرق من خارج الدولة. وقال: «هي فرصة مهمة للاطلاع على المهارات الفنية للفرق وأفضل التقنيات والمعدات المستخدمة.. ونتمنى لجميع الفرق المشاركة التوفيق والنجاح».

وقال اللواء راشد خليفة بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، رئيس اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات لفرق الإنقاذ، إن هذه المنافسات تهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات والجهود في مجال الإنقاذ، وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة الفرق على مستوى الأداء الفردي والجماعي للعاملين في هذا المجال، خاصة أن حوادث الإنقاذ تتسم بعوامل متغيرة لا يمكن التنبؤ بها، مثل طبيعة الحادث ومكان وقوعه، والإصابات المصاحبة، والعوامل الجوية المختلفة.

وأكد ضرورة أن تكون الفرق على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع جميع البلاغات الطارئة بفعالية وسرعة. وأوضح العقيد خالد الحمادي، مدير إدارة البحث والإنقاذ في شرطة دبي، المدير العام للتحدي، أن من بين الفرق فريقين نسائيين، أحدهما من شرطة دبي، والآخر من الحرس الوطني، إضافة إلى فرق من فرنسا وكرواتيا وأكاديمية Relyon للإطفاء من هولندا.

وأضاف أن التحدي يتضمن سيناريوهات تحاكي الواقع، تشمل حوادث الطرق المعقدة والقياسية، حيث تتنافس فيها الفرق الـ 14، إلى جانب سيناريوهات لحوادث الصدمات (التروما)، والتي تتنافس فيها 9 فرق طبية، وسيتم في ختام المنافسات اختيار الفرق الثلاثة الأولى الفائزة في فئة حوادث الطرق، وكذلك الفرق الثلاثة الأولى في فئة حوادث الصدمات. وأشار إلى أن الفرق المشاركة مطالبة بإثبات قدرتها على التغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه فرق الإنقاذ والمسعفين أثناء تنفيذ مهامهم، وذلك وفقاً للمعايير المحددة من قبل لجنة التحكيم، والتي تشمل السرعة، الدقة، والكفاءة في الأداء.