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علوم الدار

حمدان بن محمد: القمة العالمية للحكومات تمثل الإمارات التي تجمع العالم

حمدان بن محمد: القمة العالمية للحكومات تمثل الإمارات التي تجمع العالم
11 فبراير 2025 19:28

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن القمة العالمية للحكومات تمثل الإمارات التي تجمع العالم، وتمثل الفكر الإماراتي القائم على التعاون البناء مع الجميع بهدف صنع مستقبل أفضل للجميع.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات، سعيد بلقاء ضيوف الإمارات رئيس سيشيل ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وبحثنا معهم العلاقات المشتركة وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما التقيت خلال القمة بالرئيس التنفيذي لشركة بايدو الصينية، روبن لي، الذي كانت له جلسة رئيسية تحدث خلالها عن أحدث التوجهات التكنولوجية وكيف أن الذكاء الاصطناعي سيغير شكل العالم الذي نعرفه».
وأضاف سموه «القمة العالمية للحكومات تمثل منصة سنوية لحكومات العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية وقيادات الأعمال وصُناع المستقبل من أجل تبادل الأفكار والتجارب وترسيخ العلاقات والشراكات ... القمة العالمية للحكومات تمثل الإمارات التي تجمع العالم، وتمثل الفكر الإماراتي القائم على التعاون البناء مع الجميع بهدف صنع مستقبل أفضل للجميع».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
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