عبدالله بن زايد يستقبل أسعد الشيباني على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم، معالي أسعد الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي.

ورحب سموه بمعالي أسعد الشيباني والوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرقت مباحثات الجانبين إلى الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية الراهنة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء على موقف دولة الإمارات الثابت في دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق ودعمها لكافة الجهود التي تقود إلى تلبية تطلعاته في الأمن والاستقرار المستدامين والحياة الكريمة.

وأشار سموه إلى أهمية المضي قدما في مسار البناء والتنمية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة مع توفير كافة عوامل الأمن والاستقرار من أجل مستقبل واعد يزخر بفرص الازدهار والرخاء لشعبها.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي أسعد الشيباني عددا من الموضوعات المتصلة بأجندة عمل القمة العالمية للحكومات وسبل استثمار هذا التجمع العالمي لتعزيز التعاون الدولي الداعم لمساعي التنمية المستدامة في المجتمعات.

حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وسعادة حسن أحمد الشحي سفير الدولة لدى الجمهورية العربية السورية وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.