الأربعاء 12 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن راشد يشهدان جانباً من فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025

خالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن راشد يشهدان جانباً من فعاليات القمة العالمية للحكومات
11 فبراير 2025 20:00

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جانباً من فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، التي انطلقت اليوم في دبي بمشاركة قياسية من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات العالمية والوزراء والخبراء في مجالات العمل الحكومي من حول العالم.
وقام سموهما بجولة تفقدية في معرض ابتكارات الحكومات الخلاقة، الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، ويُقدم 10 ابتكارات طورتها 19 دولة وتم اختيارها من بين أكثر من 150 مشروعاً حول العالم، تكريماً للابتكارات التي تسهم في رسم معالم مستقبل المجتمعات من خلال اقتراح حلول مبتكرة لأبرز التحديات التي تواجه العالم.

وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية تبنّي نهج الابتكار في العمل الحكومي لترسيخ ثقافة التميز والتفكير الإبداعي في استشراف المستقبل واقتراح الحلول المبتكرة والفعالة للتحديات التي تواجه المجتمعات في مناطق متفرقة من العالم.
كما أشاد سموّه بدور القمة العالمية للحكومات في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتميز الحكومي، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الابتكار وتبني أفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي، من خلال تبادل الأفكار والرؤى بشأن مبادرات تعزيز قدرات وكفاءة الحكومات في اقتراح وتبني الحلول المناسبة والمبتكرة لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة ومواجهة التحديات الراهنة والمحتملة، بما يعكس رؤية الإمارات الطموحة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يبحث مع رئيس سريلانكا التعاون المشترك ودور الحكومات في صياغة حلول مبتكرة للتحديات التنموية
مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق الثلاثاء المقبل
القمة العالمية للحكومات 2025
تابع التغطية كاملة

حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بُعد، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
حمدان بن محمد
القمة العالمية للحكومات
الإمارات
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
محمد بن راشد يبحث مع رئيس سريلانكا التعاون المشترك ودور الحكومات في صياغة حلول مبتكرة للتحديات التنموية
علوم الدار
محمد بن راشد يبحث مع رئيس سريلانكا التعاون المشترك ودور الحكومات في صياغة حلول مبتكرة للتحديات التنموية
اليوم 21:06
مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق الثلاثاء المقبل
الرياضة
مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق الثلاثاء المقبل
اليوم 21:05
محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء لاوس تعزيز العلاقات بين البلدين
علوم الدار
محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء لاوس تعزيز العلاقات بين البلدين
اليوم 21:00
محمد بن راشد يلتقي رئيس وزراء جورجيا ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي رئيس وزراء جورجيا ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 20:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©