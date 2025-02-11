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حديقة المطار.. تحفة خضراء

حديقة المطار.. تحفة خضراء
12 فبراير 2025 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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حديقة المطار، في العاصمة أبوظبي، توفر مرافق خدمية وترفيهية متكاملة، تلبي احتياجات وتطلعات زوارها وتسهم في رفع نسبة رضا أفراد المجتمع وإسعادهم.
وأنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة، مؤخراً أعمال تطوير شامل لرفع كفاءة الأصول والمرافق في الحديقة، ضمن خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات.
وتؤكد بلدية مدينة أبوظبي استمرارية أعمال تطوير الحدائق والمتنزهات في مختلف المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، لتلبية تطلعات واهتمامات الجمهور من مختلف الأعمار، وتوفير بيئة ترفيهية عصرية متكاملة، تواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها أبوظبي في كافة المجالات، وتلبي احتياجات أفراد المجتمع.

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