«المواد الكمّية لتطبيقات الطاقة والبيئة» في ندوة بجامعة الشارقة

الشارقة (وام)

نظم مركز أبحاث المواد المتقدمة، وقسم الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك بجامعة الشارقة، ندوة دولية بعنوان «المواد الكمّية لتطبيقات الطاقة والبيئة»، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين من مختلف أنحاء العالم، وذلك لمناقشة أحدث التطورات في هذا المجال.

وتناولت الندوة العديد من جوانب المواد الكمّية، بما في ذلك النظريات والتجارب الحديثة، بالإضافة إلى التطبيقات المختلفة في مجالات الطاقة والإلكترونيات.

وقال الدكتور نوار ثابت، عميد كلية العلوم بجامعة الشارقة: إن «ميكانيكا الكم تُعد حجر الأساس للعديد من الظواهر الفيزيائية الحديثة، وهي المفتاح لفهم الخواص الأساسية للمواد الصلبة مثل التوصيل الحراري والحرارة النوعية للمعادن، مشيراً إلى أهمية البحث في المواد الكمّية وتأثيرها المتزايد في مجالات متنوعة مثل الإلكترونيات والطاقة المستدامة»، مؤكداً أن العالم يشهد ثورة في التقنيات الكمّية، خاصة في مجالات الحوسبة الكمّية التي ستغير طرق ممارسة العلوم والتكنولوجيا. من جانبه، أوضح الدكتور حسين العوضي، مدير مركز أبحاث المواد المتقدمة بجامعة الشارقة، أن «علوم الكمّ والتكنولوجيا المرتبطة بها أصبحت جزءاً أساسياً في العديد من التطبيقات التي تؤثر بشكل كبير على حياتنا اليومية، من حفظ الوقت بدقة وأجهزة الاستشعار المتقدمة والاتصالات الآمنة والخلايا الشمسية»، مضيفاً أن فهم المواد الكمّية ذات الخصائص الفريدة، مثل التوصيل الفائق والخواص الطوبولوجية، يفتح آفاقًا واسعة لابتكارات ستغير مستقبل الطاقة والإلكترونيات. واستضافت الندوة، خلال جلستها الرئيسية، الدكتور أولي إريكسون، عضو لجنة جائزة نوبل في الفيزياء وأستاذ الفيزياء في جامعة أوبسالا السويدية، حيث قدم محاضرة بعنوان «رؤية فريدة لعملية الاختيار لجائزة نوبل في الفيزياء»، ألقى خلالها نظرة داخلية على المعايير وطرق التقييم المستخدمة لتحديد الأبحاث الرائدة في الفيزياء.