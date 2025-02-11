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علوم الدار

«تأمين حمولتك واجب» في رأس الخيمة

مقر القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة (وام)
12 فبراير 2025 01:05

رأس الخيمة (وام)

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أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة حملة التوعية المرورية لتأمين حمولة المركبات الثقيلة، بعنوان «تأمين حمولتك واجب».
ولفتت شرطة رأس الخيمة إلى أن تحميل المركبات والشاحنات حمولة زائدة يشكّل خطورة على حياة مستخدمي الطرق، مثل حدوث حوادث مرورية بسبب تدهور الشاحنات والمركبات الثقيلة، نتيجة للحمولة الزائدة، قد يعرض السائق إلى المخالفة والمساءلة القانونية، وتتم مخالفة تحميل مركبة ثقيلة بصورة تشكل خطورة على الغير، بغرامة مالية قدرها 2000 درهم، و6 نقاط مرورية، كما تتم مخالفة تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الثقيلة بغرامة مالية وقدرها 3000 درهم و12 نقطة مرورية.

رأس الخيمة
الإمارات
شرطة رأس الخيمة
إدارة المرور والدوريات
التوعية المرورية
الوعي المروري
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