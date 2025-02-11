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علوم الدار

«كهرباء الشارقة» تنجز شبكات المياه في القطينة

«كهرباء الشارقة» تنجز شبكات المياه في القطينة
12 فبراير 2025 01:05

الشارقة (الاتحاد) 
أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشاريع شبكة المياه في مناطق القطينة 1 و2 و4، حيث بلغ طول الشبكة الإجمالي في المناطق نحو 42 كم، وبتكلفة إجمالية بلغت 21 مليون درهم. وجار العمل على تمديد خطوط المياه في مناطق القطينة 5 و6، ومن المخطط أن يتم الانتهاء منها خلال منتصف العام الجاري.

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وأوضح المهندس فيصل السركال، مدير إدارة المياه، أن الهيئة تواصل جهودها لتمديد شبكات المياه في المناطق الجديدة، وتعزيز وتقوية شبكات نقل وتوزيع المياه في جميع مناطق إمارة الشارقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي.
وأشار السركال إلى أن مشروعات شبكات المياه الجديدة تأتي ضمن خطط الهيئة ومشروعاتها لتوفير إمدادات المياه في إمارة الشارقة وتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات.
وأكد أن الهيئة تتبع أحدث المواصفات الفنية في استخدام الأنابيب الخاصة بشبكات المياه والمصنوعة من مادة GRE وهي مادة مقواة بألياف زجاجية.

شبكات المياه»
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