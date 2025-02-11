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علوم الدار

15 عملية زراعة قوقعة أذن ناجحة في مستشفى القاسمي

خلال إحدى عمليات زراعة القوقعة (من المصدر)
12 فبراير 2025 01:05

الشارقة (الاتحاد)

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حقق قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى القاسمي بالشارقة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إنجازات طبية بارزة تمثلت في إجراء 15 عملية ناجحة لزراعة قوقعة أذن خلال أسبوع واحد، بالتعاون مع مكتب الأطباء الزائرين في المؤسسة، ويُعدّ هذا الإنجاز الطبي المتميز انعكاساً لالتزام المستشفى بتقديم خدمات طبية عالمية المستوى للمرضى الذين يعانون من ضعف أو فقدان السمع.
وأكدت الدكتورة نور المهيري، مدير مكتب الأطباء الزائرين في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذا الإنجاز يجسّد رؤية المؤسسة في توفير خدمات صحية مبتكرة، تستند إلى أحدث التقنيات العالمية؛ بهدف تعزيز جودة حياة المجتمع، وأن هذا النجاح يأتي نتيجة التعاون المثمر بين الكفاءات الطبية المحلية والخبرات العالمية، مشيرة إلى أن العمليات الأخيرة تُبرز حرص المؤسسة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية واستقطاب أفضل الكفاءات الطبية عالمياً، إلى جانب تطوير الخبرات المحلية لتقديم حلول صحية شاملة ومستدامة ترتقي بمنظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.
وكانت من بين الحالات طفلة تبلغ من العمر عامين، فقدت السمع تماماً نتيجة إصابتها بالتهاب السحايا، الذي تسبب في تكلس القوقعة، مما استدعى استخدام تقنيات دقيقة ومتقدمة لضمان نجاح العملية، كما أجرى الفريق الطبي عملية زراعة قوقعة لسيدة أربعينية نجح من خلالها في الحفاظ على مستوى السمع الطبيعي المتبقي لديها، ما يعد من أكثر التقنيات تطوراً في مجال زراعة القوقعة.
وشارك في إجراء هذه العمليات الدقيقة فريق طبي عالمي، بقيادة كل من الدكتور حسن دياب، رئيس قسم أمراض الأذن في المركز الوطني للأبحاث في طب الأذن بموسكو، والدكتورة إيمان الهولي السويدي، رئيسة قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى القاسمي بالشارقة.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الإمارات
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الشارقة
مستشفى القاسمي بالشارقة
زراعة القوقعة
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