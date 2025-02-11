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علوم الدار

«استشاري الشارقة» و«الشارقة الصحية» يبحثان تعزيز الخدمات العلاجية

خلال الاجتماع
12 فبراير 2025 01:06

الشارقة (وام)

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عقدت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمس بمقر المجلس، اجتماعاً مع هيئة الشارقة الصحية، تحضيراً لجلسة المجلس الاستشاري المقرر انعقادها بعد غدٍ لمناقشة سياسة «الهيئة» ودورها في تعزيز الخدمات الصحية بالإمارة.
حضر الاجتماع الدكتورة هند صالح الهاجري، مقررة اللجنة، بحضور عدد من أعضاء المجلس، والدكتور عبدالعزيز بن بطي المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، وأمل القطري، مديرة «الهيئة»، إلى جانب عدد من معاونيها من الإدارات والأقسام المختلفة.
وأكدت اللجنة، خلال الاجتماع، أهمية الجهود المستمرة التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة في دعم القطاع الصحي بالإمارة، من خلال متابعته المستمرة، وحرصه الدائم على توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات الحيوية التي تتعلق بالخدمات العلاجية والصحية، وتطوير المرافق الطبية، وتقديم أحدث التقنيات العلاجية، بالإضافة إلى المبادرات الرامية إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية في مختلف مناطق الإمارة.

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