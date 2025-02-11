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علوم الدار

«برجيل للأورام» يطلق مركزاً جديداً في العين

خلال الافتتاح
12 فبراير 2025 01:05

العين (وام)

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افتتح معهد برجيل للأورام (BCI)، فرعه الجديد في مستشفى برجيل العين في مبادرة لتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المعهد. حضر الافتتاح جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، إلى جانب عدد من قيادات شرطة المرور في العين، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والدفاع المدني في العين. 
ويقدم المركز الذي تم افتتاحه، أمس في العين، مجموعة كاملة من خدمات الأورام، بما في ذلك الاستشارات المتخصصة، والقدرات التشخيصية الحديثة والعلاجات المتخصصة.
وأكد البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، استشاري طب الأورام والرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام، أهمية هذا التوسع، حيث يعكس افتتاح معهد برجيل للأورام في العين الالتزام بتوسيع خدمات الأورام، وجعل الرعاية المتخصصة للسرطان أكثر سهولة في جميع أنحاء دولة الإمارات.

العين
الإمارات
الرعاية الصحية
الأورام السرطانية
الأورام
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