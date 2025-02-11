الأربعاء 12 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أميركية الشارقة» تعتمد الإطار الاستراتيجي وبرامج أكاديمية

بدور القاسمي خلال ترؤسها الاجتماع (من المصدر)
12 فبراير 2025 01:05

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يبحث مع رئيس سريلانكا التعاون المشترك ودور الحكومات في صياغة حلول مبتكرة للتحديات التنموية
مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق الثلاثاء المقبل

عقد مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة، برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة، اجتماعه في 9 فبراير بمنتجع نزل الرفراف في الشارقة، والذي اعتمد خلاله مجموعة من القرارات الرئيسية، التي تهدف إلى تعزيز الرؤية الاستراتيجية للجامعة، والارتقاء بتميزها الأكاديمي، وتعزيز الحوكمة المؤسسية في الجامعة.
وقالت الشيخة بدور القاسمي: «تُعبّر القرارات التي اتخذها مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة، عن التزامنا التام بالتميّز الأكاديمي، والابتكار، والاستدامة. ويسهم اعتماد الإطار الاستراتيجي الخماسي للجامعة، في تحديد مسار واضح لمستقبلنا، ما يضمن استمرار الجامعة في إلهام وتمكين الجيل القادم من القادة. أنا واثقة من أن الخطوات التي اتخذناها ستعزز تأثير جامعتنا بشكل أكبر وتزود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالأدوات اللازمة للنجاح في هذا العالم السريع التطور».
واعتمد المجلس خلال الاجتماع الإطار الاستراتيجي الخماسي للجامعة الأميركية في الشارقة 2025-2030، والذي هو بمثابة خريطة طريق شاملة للجامعة تهدف إلى توجيه تطورها وتعزيز التزامها بالتميز الأكاديمي، والتأثير البحثي، ونجاح طلبتها، حيث يحدد الإطار الاستراتيجي أولويات الجامعة في مجالات التعليم والابتكار والاستدامة المالية لضمان استمراريتها بصفتها إحدى المؤسسات الرائدة في التعليم العالي.
كما اعتمد المجلس تعيين علي السويدي نائباً لمدير الجامعة للشؤون المالية والإدارية، وشيماء بن طليعة نائباً لمدير الجامعة للتجربة الطلابية.
وأقرّ المجلس أيضاً عدداً من المبادرات الأكاديمية المهمة، بما في ذلك إطلاق برنامج ماجستير الترجمة، بعد أن أعادت هيكلته، وإنشاء أكاديمية الأسواق المالية والمصرفية. وتأتي هذه المبادرات في إطار التزام الجامعة بالتميز الأكاديمي والتعليم المرتبط بالصناعة، حيث تزود الطلبة بالمعرفة والمهارات المتخصّصة اللازمة للنجاح في مجالاتهم.
كما منح المجلس لقب أستاذ فخري لكل من الدكتور عبد الرحمن العلي، أستاذ هندسة الحاسوب في الجامعة، والدكتور زايد عبد الهادي، عضو هيئة التدريس في قسم الرياضيات والإحصاء في الجامعة، تقديراً لخدمتهما المتميزة ومساهماتهما العلمية والتعليمية البارزة. وفي سياق تعزيز الحوكمة المؤسسية والرقابة المالية في الجامعة، اعتمد مجلس الأمناء البيانات المالية المستقلة للجامعة الأميركية في الشارقة والبيانات المالية الموحدة والمدققة للجامعة لفترة 15 شهراً والمنتهية في 31 أغسطس 2024.
تعكس هذه القرارات التزام مجلس الأمناء بترسيخ مكانة الجامعة الأميركية في الشارقة كمؤسسة رائدة في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وضمان استمرار تأثيرها على المستويين الإقليمي والدولي.

أميركية الشارقة
الإمارات
الشارقة
الجامعة الأميركية
الجامعة الأميركية في الشارقة
بدور القاسمي
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
محمد بن راشد يبحث مع رئيس سريلانكا التعاون المشترك ودور الحكومات في صياغة حلول مبتكرة للتحديات التنموية
علوم الدار
محمد بن راشد يبحث مع رئيس سريلانكا التعاون المشترك ودور الحكومات في صياغة حلول مبتكرة للتحديات التنموية
اليوم 21:06
مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق الثلاثاء المقبل
الرياضة
مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق الثلاثاء المقبل
اليوم 21:05
محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء لاوس تعزيز العلاقات بين البلدين
علوم الدار
محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء لاوس تعزيز العلاقات بين البلدين
اليوم 21:00
محمد بن راشد يلتقي رئيس وزراء جورجيا ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي رئيس وزراء جورجيا ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 20:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©