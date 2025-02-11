«شرطة أبوظبي» توعي سياح سفينة «كوستا الإيطالية»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت «شرطة أبوظبي»، بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، وبنك أبوظبي الأول، مبادرة استقبال وتوعية للسياح مع وصول السفينة الإيطالية السياحية «كوستا توسكانا» في محطة أبوظبي للسفن السياحية بميناء زايد بأبوظبي، وذلك تزامناً مع موسم السفن السياحية.

وقدم قسم الشرطة السياحية في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي، التوعية بلغات متعددة للسياح، متضمنة النصح والإرشاد بأهم القوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي، من خلال شاشات العرض ودور الشرطة السياحية، وجهودها في تعريفهم بالأماكن السياحية وتعليمات ارتياد الشواطئ البحرية.

وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، أن المبادرة تجسد اهتمام شرطة أبوظبي بإسعاد المجتمع، وتقديم الخدمات المتميزة للسياح، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وانطلاقاً من حرصها على ترسيخ قيم التعايش السلمي والتسامح بين السياح وأفراد المجتمع لتبقى أبوظبي واحة للأمن والأمان، والمدينة الأكثر أماناً عالمياً.