راشد النقبي يحصل على المركز الأول في «مسابقة حفظ القرآن للعسكريين»

مكة المكرمة (وام)

اختتمت أعمال المسابقة الدولية العاشرة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين، في مكة المكرمة، أنشطتها وفعالياتها المصاحبة، وذلك بمشاركة 179 متسابقاً من 32 دولة، والتي نظمتها الإدارة العامة للشؤون الدينية بالقوات المسلحة للمملكة العربية السعودية، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتُعدّ هذه النسخة الأوسع من حيث عدد المشاركين والتمثيل الدولي، وحجم التنافس الذي استعرض فيه المشاركون خلال جلسات التحكيم، قدراتهم ومهاراتهم في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتلاوته.

وحظي المعرض المصاحب للمسابقة بإقبال كبير، حيث أتاح للزوار فرصة التعرف على الأنشطة التي تقدمها الجهات المشاركة، بما يسهم في تعميق الفهم القرآني وتعزيز تلاوته وحفظه.

وفاز في المسابقة عدد من منتسبي وزارة الدفاع في الدولة، بمراكز مختلفة، حيث نال المركز الأول في الفرع الأول «القرآن كاملاً»، المجند راشد علي النقبي، والمركز الثاني في الفرع الثاني «عشرين جزءاً»، الملازم أول عبدالله محمد القايدي، والمركز الرابع في الفرع الرابع «خمسة أجزاء»، النقيب أحمد محمود الشحي.

الجدير بالذكر أن المسابقة تتكون من ستة فروع، وهي حفظ القرآن الكريم كاملاً مع الترتيل والتجويد، إضافة إلى خمسة فروع أخرى، وأجمل ترتيل مع التجويد وحسن الأداء تلاوةً من المصحف.