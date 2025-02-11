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علوم الدار

«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير الأعمال وتحسين الخدمات

ولي عهد الشارقة خلال ترؤسه الاجتماع بحضور سلطان بن أحمد (وام)
12 فبراير 2025 01:07

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم. بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات الحكومية المعنية بتطوير الأعمال، وتحسين الخدمات، بما يوازي التنمية في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القرارات والقوانين التي تصب في مصلحة الإمارة.
وأصدر المجلس قراراً بتعديل قرار المجلس رقم (5) لسنة 2013م بشأن الرسوم والمخالفات البلدية في إمارة الشارقة تضمن إضافة جدول رسوم خدمات إدارة الصرف الصحي، بحيث يكون الرسم 1.5 فلس لكل جالون من استهلاك المياه، وذلك وفق فاتورة الاستهلاك الصادرة من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ويعفى من الرسم جميع مواطني الدولة، ويبدأ سريان القرار اعتباراً من الأول من أبريل 2025م.
واعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لدائرة الأشغال العامة الذي يدعم أعمال الدائرة وتأديتها لمهامها التي تقع ضمن الاختصاصات المنوطة بها.

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