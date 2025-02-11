محمد بن راشد يلتقي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ويبحثان العلاقات الأخوية الراسخة

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الثلاثاء) سموّ الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، التي انطلقت أعمالها اليوم في دبي وتستمر لغاية 13 فبراير الجاري، تحت عنوان «استشراف حكومات المستقبل»، حيث ألقى سموّ الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح كلمة رئيسية ضمن أجندة فعاليات القمة.

ورحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بسموّ الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، واستعرض معه العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ودولة الكويت وما تشهده من تطور مثمر في مختلف المجالات.

وأكد سموّه على دور القمة العالمية للحكومات في تعزيز التعاون بين الدول كافة، وخصوصاً في مجال الارتقاء بالعمل الحكومي واستشراف المستقبل، وترسيخ الشراكات بين الحكومات العربية في مختلف المجالات، لتحقيق نهضة تنموية شاملة لشعوب المنطقة.

كما أكد سموّه على أهمية النتائج التي حققتها القمة العالمية للحكومات على مدار الأعوام الماضية، ودورها في تحقيق التقارب بين الدول، وتعزيز التعاون لتحقيق نمو مستدام في كافة القطاعات الحكومية بما يحقق نتائج إيجابية تنعكس على اقتصادات الدول ورفاهية شعوبها.

وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص أمنياته لدولة الكويت قيادة وشعباً بالمزيد من التقدم والنمو والازدهار.

من جهته، ثمّن سموّ الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح دور القمة العالمية للحكومات، في تعزيز التعاون بين شعوب المنطقة وفتح آفاق جديدة أمام حكوماتها لتطوير أدائها وتحسين خدماتها بما يسهم في ترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لكافة دول وشعوب المنطقة والعالم.

حضر اللقاء، سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي طلال بالهول الفلاسي رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية.

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2025، تشهد مشاركة دولية قياسية باستضافتها أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و140 وفداً حكومياً وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، وتضم 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير، فيما تصدر القمة 30 تقريراً إستراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.