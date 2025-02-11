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علوم الدار

طحنون بن زايد: الإمارات تقدم نموذجاً رائداً للحكومات

طحنون بن زايد: الإمارات تقدم نموذجاً رائداً للحكومات
12 فبراير 2025 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً رائداً للحكومات القادرة على تسخير جميع التقنيات والأدوات عبر التأسيس لبنية تحتية ذكية، تلبي متطلبات المستقبل، وتخدم أهدافها التنموية، في القمة العالمية للحكومات.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «مع تصاعد التحديات التي تواجه الحكومات عالمياً، تبرز أهمية التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي باعتبارهما عاملين رئيسيين في تحسين الكفاءة، وتعزيز الشفافية، وتقديم خدمات متطورة للمجتمع، بما يعزز جودة الحياة ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والازدهار».
وتابع سموه: «في القمة العالمية للحكومات، تقدم الإمارات نموذجاً رائداً للحكومات القادرة على تسخير جميع التقنيات والأدوات عبر التأسيس لبنية تحتية ذكية تلبي متطلبات المستقبل وتخدم أهدافها التنموية».

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