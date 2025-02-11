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علوم الدار

حمدان بن محمد يستعرض مع الرئيس التنفيذي لشركة «بايدو» مستقبل التقنيات الرقمية

حمدان بن محمد يستعرض مع الرئيس التنفيذي لشركة «بايدو» مستقبل التقنيات الرقمية
11 فبراير 2025 22:34

استعرض سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مع روبن لي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بايدو الصينية أبرز التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم حالياً، وما هو متوقع لها خلال المرحلة المقبلة، وتأثيراتها المنتظرة على أداء القطاعات الحكومية الرئيسية وضمن مختلف القطاعات الحيوية.
جاء ذلك خلال استقبال سموه مسؤول الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا والمتخصصة في خدمات «الإنترنت» والذكاء الاصطناعي، اليوم (الثلاثاء) على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، مع انطلاق أعمال يومها الأول في دبي، بمشاركة قياسية تضم رؤساء دول وحكومة ومنظمات دولية وإقليمية ومؤسسات عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين.
  وتطرق اللقاء إلى مناقشة دور التكنولوجيا في معالجة التحديات الراهنة والمحتملة وتعزيز الفرص الناشئة في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، وأثر التقنيات الجديدة ومن أهمها الذكاء الاصطناعي في تسريع وتيرة التنمية وتلبية تطلعات الشعوب وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بأسلوب يتسم بالسرعة والدقة والجودة.
  وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حرص دولة الإمارات على بناء المزيد من الشراكات الناجحة مع صُنّاع ورواد التكنولوجيا حول العالم، واكتشاف مسارات جديدة للتعاون بما يدعم أهدافها التنموية والتي تعتمد في جانب كبير منها على تسخير الجيل القادم من التقنيات التحويلية، لافتاً سموه إلى أن استثمار دولة الإمارات ودبي، منذ وقت مبكر، في إرساء بنية تحتية تكنولوجية متطورة، جعلها نقطة جذب لشركات التكنولوجيا الرائدة في العالم.
حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بُعد، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
  يذكر أن شركة بايدو تأسست في عام 2000، وكانت من أول الشركات التي تبنت تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عمليات البحث على شبكة الإنترنت، وتخدم الشركة من خلال منتجاتها وخدماتها أكثر من مليار جهاز شهرياً حول العالم، وتمتد أعمالها عبر نظام يضم مئات الملايين من المستخدمين وملايين المطورين ومئات الآلاف من الشركات.

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المصدر: وام
حمدان بن محمد
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