ولي عهد الفجيرة: القمة العالمية للحكومات حدث مهم لمشاركة التجارب والأفكار

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن القمة العالمية للحكومات باتت حدثاً مهماً تنتظره حكومات العالم لمشاركة التجارب والأفكار وتعزيز الشَّراكات وبناء العَلاقات التي تخدم استشراف مستقبل حكومات العالم، وتقدم حلولها ومخرجاتها نحو خير العالم والبشرية.

جاء ذلك خلال حضور سموه جانباً من أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

والتقى سموه خلال حضوره القمة، سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.

كما التقى سموه، عدداً من الوزراء والسفراء والمسؤولين في حكومة دولة الإمارات، حيث تبادلوا الحديث حول مختلف المواضيع والقضايا التي تطرحها القمة ضمن محاورها هذا العام.

والتقى سموه، خلال حضوره أعمال القمة، كلاً من معالي آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وعبدالله علي خصيف الحمودي، سفير الدولة لدى بنغلاديش.

وتبادل سموه مع ضيوف الحدث والمسؤولين وصناع القرار، الحديث حول مختلف القضايا والمواضيع المطروحة في أجندة أعمال القمة العالمية للحكومات هذا العام، مشيراً سموه إلى أهميتها في مواكبة التحولات العالمية التي يشهدها العالم اليوم، ومساهمتها في دعم مستقبل الشعوب وتنمية الدول واستشراف المستقبل.