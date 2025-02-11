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علوم الدار

تشكيل بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي لعام 1446هجرية

تشكيل بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي لعام 1446هجرية
12 فبراير 2025 00:40

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، تشكيل بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي لعام 1446هـ برئاسة محمد مصبح علي ضاحي المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، مؤكدة سعيها إلى توفير الإرشاد الديني الصحيح والدعم اللوجستي والإشرافي لضمان أداء مناسك الحج بكل يسر.
وتضم البعثة 78 موظفاً وموظفة بينهم مجموعة من الوعاظ والمفتين بالإضافة إلى فريق إشرافي مؤلف من إعلاميين ومشرفين إداريين ذوي كفاءة وخبرة عالية تم اختيارهم بعناية لتقديم أعلى معايير الخدمة والدعم اللازم لحجاج بيت الله الحرام أثناء رحلتهم.
وأكد محمد مصبح ضاحي، حرص الدائرة المستمر على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام من خلال الإعداد المسبق والتنسيق المتواصل مع الجهات المعنية سواء داخل الدولة أو في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن هذا التنسيق يهدف إلى ضمان تجربة إيمانية سلسة وآمنة للحجاج وضمان تنفيذ كافة الترتيبات اللازمة وفق الجدول الزمني المحدد.

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المصدر: وام
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