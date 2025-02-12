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علوم الدار

انطلاق أعمال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2025

انطلاق أعمال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2025
12 فبراير 2025 10:33

تواصل القمة العالمية للحكومات 2025 أعمال يومها الثاني، وتستمر حتى 13 فبراير الجاري في دبي تحت شعار " استشراف حكومات المستقبل".

وتشهد القمة في يومها الثاني، الذي انطلق، العديد من الفعاليات والجلسات الحوارية والمنتديات التي تتنوع بين التكنولوجيا والتنمية والسياحة والصحة والاتصال الحكومي وغيرها.

وتستشرف القمة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، وأبرز الفرص والتحديات الناشئة عن هذه التحولات في مختلف القطاعات والقضايا.

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كما تدعم من خلال حواراتها الجامعة صياغة استراتيجيات ورؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، بما يهدف إلى تسريع التنمية والازدهار في مختلف الدول والمجتمعات.

وتضم القمة ستة محاور رئيسية، و21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 30 اجتماعاً وزارياً وطاولة مستديرة بحضور أكثر من 400 وزير.

المصدر: وام
القمة العالمية للحكومات
دبي
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