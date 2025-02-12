رؤساء حكومات ووزراء: التحول الرقمي يعيد تشكيل مشهد الخدمات الحكومية

أكد وزراء ومسؤولون وخبراء خلال مشاركتهم في "منتدى الخدمات الحكومية" ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، أن التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي يشكلان ركيزة أساسية وعاملاً محوريا يعيد تشكيل مستقبل الخدمات الحكومية، مشددين على أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز كفاءة الخدمات واستدامتها.

وناقش المشاركون في المنتدى دور الذكاء الاصطناعي والحوكمة القائمة على البيانات، مع التأكيد على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية الخصوصية، وتعزيز الثقة والشفافية في استخدام البيانات، مؤكدًا أن التعاون الدولي هو مفتاح بناء مستقبل رقمي مستدام وفعال.

ودعا معالي ميلوجكو سبايتش، رئيس وزراء مونتينيغرو، إلى تحول في ثقافة العمل يعزز المرونة في الأنظمة الحكومية ويشجع التعاون لتحقيق تغيير فعّال، معرباً عن قلقه بشأن الفجوة الرقمية التي تعيق تقدم العديد من الفئات، لا سيما النساء والمجتمعات المهمشة.

وشدد على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية لمواجهة المعلومات المضللة واستعادة ثقة المواطنين، مؤكدًا أن الاستثمار في التحول الرقمي يجب أن يكون جزءًا من التزام أوسع بالأمن والمرونة.

من جهته، قال سعادة المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أن الحكومات تواجه تحولًا جذريًا، حيث لم تعد التكنولوجيا مجرد أداة مساعدة، بل أصبحت المحرك الأساسي للخدمات المستقبلية.

وأشار ابن طليعة إلى أن احتضان الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز التعاون يتيح تصميم خدمات حكومية ذكية وسلسة تركز على احتياجات الأفراد، مشددا على أن التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية، والحوكمة القائمة على البيانات يعيد تشكيل طريقة عمل الحكومات وكيفية تقديمها للخدمات لمجتمعاتها.

وفي جلسة بعنوان "تحالف التكنولوجيا والحكومة.. نحو بناء مستقبل ذكي ومستدام"، ناقش قادة حكوميون ومسؤولون تنفيذيون عالميون في قطاع التكنولوجيا كيف تعيد الشراكات الاستراتيجية تشكيل الخدمات العامة وتعزيز الابتكار.

وتحدث في الجلسة معالي شيرزود شيرماتوف وزير التكنولوجيا الرقمية في أوزبكستان، ومعالي مايك سيسيليا نائب الرئيس التنفيذي للقطاعات في "أوراكل سيستمز"، ومعالي الدكتور ماركوس ريختر وزير الدولة في حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفراس قسوس شريك قائد القطاع الحكومي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إي واي.

وأكد معالي شيرزود شيرماتوف أن الشراكة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا ضرورية لتعزيز بيئة الأعمال الرقمية.

وأشار معالي مايك سيسيليا إلى أن الحكومات تواجه تحديات في التحول الرقمي ، الذي يتطلب نجاحه ثلاثة عناصر أساسية تشمل البنية التحتية السحابية، الاتصال الدائم ، والأمن السيبراني.

وشدد معالي الدكتور ماركوس على أهمية الشراكة الحكومية مع شركات التكنولوجيا لتبني حلول آمنة تعزز السيادة الرقمية والتعاون الدولي لتطوير البنى التحتية الرقمية.

وفي جلسة بعنوان "التميز في الخدمات الحكومية.. قصص النجاح والدروس المستفادة"، شددت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية على الدور المهم للتكنولوجيا في تحسين الخدمات الحكومية.

وقالت إن الإمارات تركز على خمسة عوامل رئيسية لتحقيق التميز الحكومي، أولاً، وجود رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى جعل حكومة الإمارات الأفضل عالميا إلى جانب الهوس بالقياس والبيانات لتحديد الأهداف وتحقيق النجاح المستمر، بالإضافة الشفافية والمساءلة التي تضمن تقييم الأداء المحلي والعالمي بوضوح، فضلا عن بناء القدرات والتغيير الثقافي من خلال استثمار الحكومة في تدريب الموظفين الحكوميين، وأخيراً، توظيف التكنولوجيا لتحسين الخدمات الحكومية.

وضمت الجلسة معالي إركي كيلدو وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية إستونيا، ومعالي آنا إكونن وزير الحكومة المحلية والإقليمية في جمهورية فنلندا، وأولفي مهدييف رئيس الوكالة الحكومية للخدمة العامة والابتكارات الاجتماعية في جمهورية أذربيجان.

وفي جلسة بعنوان "ما بعد التحول الرقمي.. ما هو سر استدامة التحول المؤسسي"، أكد خلالها دافيد روجيرز الكاتب والخبير العالمي في التحول الرقمي، أن المؤسسات والحكومات التي قطعت شوطًا في الرقمنة تواجه ثلاثة تحديات رئيسية قد تعيق تقدمها نحو المستقبل، وهي مقاومة التغيير والجمود التنظيمي ورفع سقف الطموحات والاستمرار في التطوير، وإعادة التفكير في مفهوم التحول الرقمي.

وفي جلسة بعنوان "خدمات محورها الإنسان.. من تجربة الموظفين إلى تجربة المتعاملين عبر قنوات الخدمة"، أكد الشيخ سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية أن التحول الرقمي يجب أن يكون قائماً على الإنسان في جوهره.

وضمت الجلسة كريستين بيلامي، ممثلة حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وإنكيليجدا إيميراج، مدير في حكومة جمهورية ألبانيا، إلى جانب فيكي لوكيت، المدير التنفيذي لمختبر سيركو للتجارب، وكابيل راغورامان قائد الاستشارات الرقمية والابتكارية في شركة إرنست آند يونغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في سياق متصل ؛ ناقش المشاركون في جلسة "الاستفادة من قوة البيانات.. تحديات وفرص" ، كيفية توظيف الحكومات قوة البيانات بفعالية من خلال التقنيات المتقدمة والتعاون بين مختلف القطاعات، مع مراعاة التحديات الحيوية المتعلقة بالخصوصية والأمن

شارك في الجلسة كيرياكوس كوكينوس عضو مجلس إدارة المعهد الأوروبي للتكنولوجيا ووزير سابق للابتكار والبحث والسياسة الرقمية في قبرص، وسعادة علي دلول الرئيس التنفيذي للإستراتيجية في "جروب 42"، وألسا بيليجووسكي مديرة إدارة الحوكمة العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، وخليل نصر الله شريك وقائد الاستشارات التقنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إي واي.

وناقش أربعة رؤساء تنفيذيين في جلسة بعنوان "تكنولوجيا الحكومات.. شراكة الحكومات مع الشركات الناشئة، آفاق التعاون بين القطاع الحكومي والشركات الناشئة لتعزيز الابتكار في الخدمات وهم آتي ياسكيلاينن رئيس مؤسسة "سيترا"، ومانويل كيليان المدير التنفيذي للمركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات في ألمانيا، ولولو الخازن المؤسس والشريك الإداري لشركة "سبيد فنتشرز"، وأحمد علوان الرئيس التنفيذي لـ "HUB71"

وقدم بريت كينغ المؤلف العالمي الشهير وأحد أبرز المفكرين في مجال المستقبل خلال جلسة بعنوان "دور التقنيات المستقبلية في تطوير الاقتصادات الذكية لعام 2025"، رؤية معمقة حول تأثير التقنيات الحديثة في تشكيل الاقتصادات العالمية في العقود القادمة، واستعرض مجموعة من التوجهات المستقبلية التي ستهيمن على العالم، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الصحية، والعلاج الجيني، ما يعِد بتحسين حياة البشر.

وناقش المتحدثون في جلسة بعنوان "تطور دور الرؤساء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات: من التكنولوجيا إلى تجربة الموظف والمتعامل" ، مسألة التغير الجذري في وظيفة مديري تكنولوجيا المعلومات، وتحدث في الجلسة أليساندرو دي لوكا المدير التنفيذي لتقنية المعلومات في مجموعة ميرك، وماتس هوتلين الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في شركة إريكسون، ومحمد طلبة نائب الرئيس الأول لشركة ماجد الفطيم للحلول الشاملة، وسرينيفاسان سامبات، المدير التنفيذي لتقنية المعلومات في بنك أبوظبي الأول.

يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2025، التي تنظم في الفترة من 11 إلى 13 فبراير الحالي، شكلت منصة جامعة للقيادات والخبراء ومستشرفي المستقبل حول العالم، ووفرت من خلال 21 منتدى متخصصاً في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة ومستقبل المجتمعات، مساحات مفتوحة للحوار والتفاعل والتعاون الدولي البناء الهادف لتشكيل معالم مستقبل مستدام للأجيال القادمة.