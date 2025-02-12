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بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة

بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة
12 فبراير 2025 11:06

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، برئاسة سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، نائباً للرئيس.

ويضمُّ المجلس في عضويته كلاً من معالي خلدون خليفة المبارك، ومعالي الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، ومعالي محمد حسن السويدي، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، والسيد بنج زياو.

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ويعمل مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، منذ تأسيسه في يناير 2024، على تنظيم وتنفيذ وتطوير السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتقنيات واستثمارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة في أبوظبي، ووضع خطط وبرامج تمويلية واستثمارية وبحثية مع شركاء محليين وعالميين، لتعزيز مكانة الإمارة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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