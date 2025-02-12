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علوم الدار

تقنيات الحمض النووي الريبوزي تحدث نقلة نوعية في علاج الأمراض المناعية

تقنيات الحمض النووي الريبوزي تحدث نقلة نوعية في علاج الأمراض المناعية
12 فبراير 2025 14:05

 أكد دانييل غيتس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Myeloid Therapeutics، أن تقنيات تعديل الجينوم وتنظيم تعبير البروتينات باستخدام الحمض النووي الريبوزي (RNA) تُمثل نقلة نوعية في تطوير علاجات مبتكرة تستهدف أمراض الجهاز المناعي.

وأوضح غيتس - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2025 - أن هذه الابتكارات تتيح فرصاً غير مسبوقة لعلاج الأمراض الجينية والمناعية، مع التركيز على خفض تكاليف العلاجات.

وأشار إلى الدور المهم للذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات تطوير وتصنيع الأدوية، موضحاً أن استخدامه في اكتشاف الأدوية الجديدة يتطلب المزيد من البيانات الدقيقة حول البيولوجيا البشرية.

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وكشف عن تعاون شركته مع الحكومة الأسترالية لدعم تطوير تقنيات الحمض النووي الريبوزي وبناء أنظمة بيئية صحية محلية، مؤكداً أن هذه الشراكات تعزز الابتكار وتمكن المجتمعات من مواجهة التحديات الصحية.

وأكد غيتس أن التعاون الدولي وتبادل البيانات الطبية يمثلان عنصراً أساسياً لتسريع وتيرة الابتكار في علاج الأمراض النادرة والمستعصية، داعياً إلى الاستفادة من دروس جائحة كوفيد-19 لتطوير أطر تنظيمية أكثر مرونة.

المصدر: وام
القمة العالمية للحكومات
الجينوم
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