رئيس الدولة: القمة العالمية للحكومات حدث بارز لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" جانباً من فعاليات"القمة العالمية للحكومات 2025.

وأكد سموه أن الحضور العالمي الكبير ورفيع المستوى في القمة يعبر عن الثقة في نهج الإمارات في العمل من أجل خدمة البشرية وتحقيق تطلعات الشعوب إلى الازدهار والرخاء.

وقال سموه عبر منصة إكس:"شهدت اليوم جانباً من فعاليات "القمة العالمية للحكومات 2025" التي غدت بفضل رؤية أخي محمد بن راشد وبعد نظره حدثاً عالمياً بارزاً لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول سبل تطوير العمل الحكومي ومعالجة تحدياته واستشراف مستقبله من أجل سعادة الإنسان وتنميته وضمان مستقبل أفضل ومستدام للأجيال المقبلة. والحضور العالمي الكبير ورفيع المستوى في القمة يعبر عن الثقة في نهج الإمارات في العمل من أجل خدمة البشرية وتحقيق تطلعات الشعوب إلى الازدهار والرخاء".